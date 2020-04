De Sarbatori, Kanal D aduce telespectatorilor, pe micul ecran, un film de referinta, care a scris istorie in cinematografia mondiala. Duminica, 19 aprilie, si luni, 20 aprilie, de la ora 23:00, Kanal D va difuza filmul de aventuri “Jocurile Foamei – Revolta” / (titlul original “The Hunger Games – Mockingjay”), al treilea film din trilogia de mare succes “Hunger Games”.

Prima parte a productiei “Jocurile Foamei – Revolta” va fi difuzata duminica, 19 aprilie, in Prima zi de Paste, la ora 23:00. Aceasta continua povestea lui Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), care se recupereaza dupa extenuantele Jocuri ale Foamei si devine astfel un simbol al sperantelor oamenilor din tinutul Panem, populatie aflata in continuare sub tirania Capitoliului. De aceasta data, Kantiss va avea o surpriza uriasa; dupa ce a fost rapit, Peeta Mellark (Josh Hutcherson) isi va face aparitia intr-o ipostaza neasteptata. Curând, tanara se va trezi prinsă într-un pericol mortal, alături de cele mai dragi persoane din viața ei.

Luni, 20 aprilie, in a doua zi de Paste, la ora 23:00, va fi difuzata cea de-a doua parte a filmului care o prezinta pe eroina Katniss Everdeen ce trebuie să lupte pe toate fronturile: pentru a-l aduce pe Peeta la normal si a conduce o mică armată spre Capitoliu, în ciuda obstacolelor din partea unor dușmani știuți și neștiuți, cu scopul a-l înfrânge pe Președintele Snow si de a întelege care este amenințarea cea mai gravă care trebuie cu adevărat anihilată. În cursul luptelor sale, Katniss va pierde oameni dragi și va fi nevoită să aleagă în dragoste.

​Impresionanta productie este regizata de Francis Lawrence si ii are in distributie pe Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Donald Sutherland si Phillip Seymour Hoffman.