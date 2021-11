De PORC! Iubitul Innei și-a deschis magazin pe Calea Victoriei și îi fură clienții Margheritei de la Clejani! Deliric face milioane de euro din vânzări de haine! EXCLUSIV

In articol:

”Porc” – așa se numește magazinul care, de câteva săptămâni, atrage toate privirile trecătorilor pe Calea Victoriei. Magazinul de haine îi aparține lui Răzvan Eremia, alias Deliric, iubitul Innei care acum îi face concurență directă Margheritei de la Clejani.

De la 3 tricouri a ajuns la o cifră de afaceri de peste un milion de euro pe an

Aceasta deține un boutique cu articole vestimentare, numit ”Marcle”, situat doar câțiva metri mai departe.

Deliric, iubitul Innei, și-a pornit afacerea cu haine în 2011, când a reușit să vândă 3 tricouri și a ajuns să câștige din asta mai bine decât din muzică. Răzvan a reșuit să depășească un milion de euro cifră de afaceri doar din vânzări online, iar asta l-a determinat să-și deschidă și un mgazin fizic.

”Porc a Porter”, societatea administrată de Deliric, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de peste 6 milioane lei și un profit net de aproape 2 milioane lei.

Datoriile firmei sunt de 984.000 lei iar capitalurile proprii de 5,4 milioane lei. Conform datelor de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, firma a avut anul trecut un număr mediu de 8 angajați.

Deliric și-a deschis magazin de haine pe Calea Victoriei

În liceu, Deliric își vindea singur CD-urile

Deliric are, totuși, o istorie destul de lungă ca antreprenor, pornită cândva, prin liceu, când își vindea de unul singur CD-urile cu muzica făcută de el, pentru că nici o casă mare de discuri nu-l lua în serios.

“Nu m-am înțeles cu casele de discuri pentru că nu îmi place să îmi spună alții ce să fac. Când am descoperit internetul, la sfârșitul anilor 90, am sesizat o portiță și că pot să dau muzica mea direct oamenilor. Ne făceam singuri CD-urile și le vindeam pe forumuri. Am ținut cu dinții să fiu independent. Muzica am vândut-o direct noi. Am învățat de unul singur să fac grafică pentru CD-uri, îmi făceam poze… Și pentru că rapperii trebuiau să aibă blugii foarte largi, când eram copil mi-i făceam singur.

Margherita de la Clejani are un magazin la doi pași de cel deschis de iubitul Innei

Am rămas cu visul asta de a face hainele tot eu și am făcut un magazin online, să vând hainele mele. Am pornit cu trei tricouri în 2011 și acum am ajuns undeva le vreo 300 de produse și un business cu o cifră de afaceri de aproape 1 milion de euro”, a povestit Deliric la Zilele Biz, în urmă cu câțiva ani.