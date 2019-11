Timpul parca trece mult mai repede, parca ieri era inceputul lui septembrie si acum vorbim deja despre Revelion. Probabil v-ati facut deja planuri pentru noaptea dintre ani si stiti unde o veti petrece.

Tinuta pentru aceasta ocazie deosebita ati ales-o? Noaptea de Revelion reprezinta ocazia perfecta sa va imbracati elegant, sa alegeti texturi pretioase, stralucitoare, franjuri, paiete, pene si multe altele. Iar daca nu ati gasit inca tinuta perfecta, in continuare o sa va recomandam cinci rochii de revelion 2020, pe care le puteti comanda dintr-un magazin online.

Noaptea dintre ani este momentul perfect pentru rochii stralucitoare, rochii cu paiete sau cu texturi stralucitoare. De aceea, prima recomandare este Rochia de seara din tul cu paiete multicolore midi dreapta cu decolteu rotund si franjuri la umeri. Aceasta are un croi drept, ce va avantaja orice silueta, o lungime midi pentru un plus de eleganta, prezinta dublura si se inchide la spate cu un fermoar discret. De ce ne place aceasta rochie? Datorita culorilor ei, texturii sclipitoare si franjurilor care ii dau un aspect de rochie vintage, din anii ‘20, cand oamenii stiau cum sa se distreze dansand.

Se spune ca in noaptea de Revelion, este bine sa purtati o piesa vestimentara rosie, pentru a avea noroc in anul ce vine. Noi va recomandam Rochia Atmosphere rosie de ocazie midi conica cu broderie florala. Are o croiala conica, pentru a evidentia in mod frumos silueta, o lungime midi, se inchide la spate cu fermoare si nasturi tip perluta si tot la spate prezinta si o despicatura senzuala. Atat manecile, dar si partea superioara a rochiei, sunt realizate din tulle cu broderie rosie, cu model deosebit. Este rochia ideala pentru o doamna sigura pe ea, care isi doreste sa atraga toate privirile.

La cativa ani, trendurile se intorc, iar noi nu putem decat sa ne bucuram pentru ca in prezent, paietele, texturile sclipitoare si rochiile petrecute sunt din nou in tendinte. Avem pentru voi rochia perfecta, ce reuneste toate aceste aspecte: Rochia Atmosphere multicolora midi petrecuta din paiete cu decolteu in V si maneca trei sferturi. Este o rochie deosebita, care evidentiaza discret silueta si in care o sa va simtiti frumoase si admirate. In plus, veti putea dansa fara probleme in ea.

Daca veti petrece ultima noapte din an la un local elegant, unde veti avea nevoie de o rochie pe masura, va recomandam Rochia de seara multicolora cu fir irizant midi plisata cu decolteu in V petrecut si maneca lunga. Cromatica ei este spectaculoasa. Suntem convinsi ca nu ati mai vazut de ceva vreme o asemenea rochie. Si croiala o scoate in evidenta, pentru ca ii da un aer rafinat si distins.

Si nu puteam sa incheiem seria aceasta fara sa va recomandam o rochie lunga si senzuala: Rochia Atmosphere lunga de seara neagra din satin accesorizata cu strasuri si maneca lunga cu fulgi. Este potrivita petrecerilor sofisticate, unde trebuie sa aveti o tinuta spectaculoasa. Pe noi ne-a cucerit din prima!

Care dintre aceste rochii se regaseste printre preferatele tale? Pe care ai purta-o in noaptea dintre ani?