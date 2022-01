„De șase ani nu am mai...”. Problema cu care Adela Popescu se confruntă de când a devenit mamă. Vedeta a recunoscut totul pe internet

In articol:

Adela Popescu este mândră nevoie mare de băieții ei, însă câteodată viața de mămică nu este chiar atât de ușoară precum pare, lucru pe care prezentatoarea TV a încercat de multe ori să-l evidențieze în mediul online.

Adela Popescu, dezvăluiri despre viața de mămică

Recent, vedeta le-a făcut o confesiune fanilor ei și le-a mai spus câteva lucruri din viața sa de mămică, mărturisindu-le că un lucru pe care-l iubește foarte tare și de care nu prea mai are parte în ultima perioadă este chiar somnul.

Cunoscuta prezentatoare TV are o viața extrem de frumoasă, asta pentru că se bucură de o familie unită și fericită, cu un soț care o iubește și o susține necondiționat, dar și trei copii minunați. Ei bine, însă, cu toate acestea, câteodată nu este chiar atât de simplu, așa că blondina a dat totul din casă și a vorbit despre relația ei cu somnul de când a devenit mămică.

Așadar, vedeta a povestit pe Instagram că atunci când era copil adormea oriunde dacă îi era somn, lucru ce se întâmplă și acum, în prezent, însă cu toate acestea, prezentatoarea TV a mai spus că de șase ani nu prea a mai dormit o noapte legată. Însă, în unele cazuri, Adela Popescu încearcă să compenseze cu un somn scurt în timpul zilei.

”Cand eram mica ai mei categoric nu mi-au facut un program pe somn. Adormeam pe canapea in sufragerie cu musafirii gramada, in poala mamei la vreo nunta in sat, desigur, si in patul meu, dar nu dupa un program fix. Practic adormeam cand mi se facea si unde mi se facea somn. Si mi se facea, normal, ca asa sunt copiii, trag de ei pana nu mai pot, extrem de tarziu. Ce vreau sa spun cu asta: Am o relatie cu somnul buna. O asociere de placere cumva. E placut sa adormi cand simti ca ti-e foarte somn.(...) Si astazi adorm cu usurita oriunde. Nu conteaza salteaua, lumina difuza, etc. Daca mi-e somn, adorm. Deci pe de-o parte e bine.(...) Ma rog, unde voiam sa ajung. Pentru ca de sase ani nu am mai dormit o noapte legata, de ceva timp dorm in timpul zilei. Uneori o ora, uneori 30 minute, uneori chiar si zece cand fug miseleste in dormitor spunand ca trebuie sa impachetez hainele in dulap. 😅 Mi-am facut o prioritate din a dormi.”, a spus Adela Popescu pe Instagram.

Adela Popescu și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Odihna este foarte importantă pentru Adela Popescu

În finalul postării pe care a făcut-o pe Instagram, Adela Popescu a mai spus că profită la maxim atunci când găsește o ”fereastră” să doarmă, asta pentru că odihna este extrem de importantă pentru ea. Mai mult decât atât, prezentatoarea TV a explicat că ar putea trăi și cu mai puține ore de somn, însă cu siguranță, ar fi mult mai neatentă, indispusă sau irascibilă.

„La fel ca in copilarie, as putea si fara. Dar cu siguranta as fi mult mai irascibila, neatenta, absenta, indispusa. Asa ca acum, la maturitate, indraznesc sa spun, ca facand o prioritate din a dormi, calitatea vietii mele a crescut”, a mai spus Adela Popescu pe Instagram.

