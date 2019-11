Potrivit traditiei, in fiecare an, pe 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, se pune graul la incoltit. Acesta nu trebuie sa lipseasca din nicio casa si trebuie ingrijit pentru a creste cat mai frumos.

Potrivit traditiilor din popor, fiecare membru al familiei, trebuie sa puna grau la incoltit intr-un vas diferit, in dimineata de Sfantul Andrei. Apoi, fiecare membru trebuie sa aiba grija graul pe care l-a plantat. In ziua de Anul Nou, in functie de cum a crescut graul, poate fi prevestit viitorul persoanei care l-a plantat si...