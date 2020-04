In articol:

Jador a luat foc în momentul în care băieții din casa Puterea Dragostei, Andy, Cătălin și Turcu l-au jignit pe el și pe Ella, iar înregistrările au apărut, ca o dovadă, în mediul online.

”Relația mea cu băieții din clanul ăsta. Turcu este un băiat foarte mult. Eu am cunoscut o altfel de latură atunci când eram în emisiune. Am vorbit niște chestii de băieți. Chiar l-am învățat.

a spus manelistul despre primii doi concurenți.

Ce a spus Jador despre Andy! ”N-ai bani să treci strada”

În privința lui Andy însă, cântărețul a fost mult mai dur. „Tu n-ai bani să treci strada. Vorbești cu mine? Nu vreau să mă laud, dar este o diferență între noi doi. Eu fac parte din altă lume, lumea care e altfel. E vorba de lumea cu respect care își asumă. Nu știu de ce faceți așa, probabil v-a influențat Andi, băiatul care am înțeles că umblă cu Mircea, unu , Mircea, știe el mai bine. Am înțeles că îi plac băieții. Mi-au zis fetele, sigur”, a comentat Jador pe vlogul său.

Puterea dragostei! Cum a ripostat concurentul de la Puterea dragostei! Ne-am pupat direct în Camera Roșie și Siminei i-a plăcut”

Jador a șters pe jos cu Andy de la Puterea dragostei! Adevăratul motiv al scandalului nu este Ella, ci Simina! ”Să nu te iei cu noi (n.r Andy și None), pentru că atunci când ai aterizat prima dată în casa Puterea Dragostei te rugai de noi pe holuri să facem poze cu tine și noi nu voiam. Tu ești un țărănuș”, a tunat Andy, care apoi a vorbit și despre apropierea de fosta iubită a artistului, marea lui dragoste din primul sezon. "Ne-am pupat direct în Camera Roșie și ei i-a plăcut! Ne-am sărutat și pe holuri, și în cabina de machiaj, și nu cu forța cum s-a vehiculat, căci dacă nu voia, nu stătea la pupat! Să fim serioși, nu am legat-o în lanțuri! În plus, ar fi putut să se supere pe mine pentru gest dacă aș fi obligat-o, dar ea, din contră, a fost zâmbitoare”, au fost cuvintele cu care Andy l-a atacat pe Jador în urmă cu jumătate de an, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!