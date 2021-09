De unde sa achizitionezi cele mai frumoase haine de blana naturala?

Odata cu sosirea sezonului rece, alegerea unei haine de iarna care sa fie atat placuta din punct de vedere estetic, cat si practic se poate dovedi o provocare. Insa nu trebuie sa renunti nici la confort, nici la eleganta, daca optezi pentru haine de blana naturala.

Doar astfel, vei putea sa arati bine in timp ce esti protejata de vremea rece de afara. In cazul in care doresti sa porti haine de blana de calitate superioara, indreapta-te spre Carolina Design, un magazin online cu o experienta de peste 30 de ani in domeniu.

Diversitate si eleganta

Indiferent care este stilul tau, aici vei gasi ceea ce ti se potriveste. In colectia de haine de blana naturala, vei descoperi piese deosebite, confectionate din blana de chinchila, vulpe argintie, vulpe polara sau nurca. Culorile vibrante sau neutre si stilul modern vor transforma aceasta piesa intr-o haina de care nu iti vei mai dori sa te desparti niciodata.

In plus, odata cu venirea primaverii, vei simti ca iti doresti sa prelungesti sezonul rece doar pentru a te putea bucura in continuare de cea mai frumoasa haina pe care ai purtat-o vreodata.

In cazul in care ai explorat catalogul magazinului online Carolina Design si nu ai gasit modelul potrivit pentru tine, poti comanda haine de blana naturala personalizate. Astfel, vei avea piesa pe care ti-ai dorit-o dintotdeauna. Aceasta va fi croita exact pe dimensiunea ta in atelierul din Timisoara si va fi livrata in cel mai scurt timp posibil la adresa indicata de tine.

Mereu asortata cu accesoriile potrivite

Insa aici nu vei gasi doar haine de blana naturala de calitate superioara, ci si veste din blana. Acestea sunt versatile si calduroase si pot fi purtate la orice varsta pentru un look elegant. Printre cele mai populare culori pentru care poti opta se numara nuante deosebite de rosu, verde, somon, galben, albastru sau bordo.

Completeaza-ti tinuta cu o caciula de blana care sa se asorteze cu haina sau cu vesta din blana pe care o porti.

Alege unul dintre modele de caciuli de blana naturala de raton, nurca, vulpe polara, lup canadian sau vulpe argintie.

De asemenea, pentru un look versatil, este recomandat sa detii o haina cu maneci detasabile. Aceasta va putea fi purtata la diferite ocazii si te va face sa creezi imaginea pe care ti-o doresti. Poti personaliza haina dupa cum doresti, cu gluga, fermoar si altele.

Ce haine de blana naturala se poarta in sezonul toamna-iarna 2021?

Desi iarna inca pare departe, deja se stie care vor fi tendintele in sezonul urmator. Daca vrei sa fii la moda, este recomandat sa detii o vesta de blana in nuante neutre de alb, negru sau maro. Totodata, din garderoba ta nu poate lipsi o piesa in nuante intense de rosu, verde sau oranj. Magazinul Carolina Design foloseste doar vopsele ecologice, datorita carora blana nu se deterioreaza in timpul procesului de colorare.

Hainele de blana raman in continuare la moda, acestea fiind una dintre piesele care nu pot lipsi din garderoba unei femei la moda. Alege o haina care sa se potriveasca cu silueta, inaltimea si stilul tau si vei atrage priviri admirative oriunde vei merge