Debut in forta pentru “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”! Quiz show-ul a tinut in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste un milion de telespectatori

Romanii au intrat in “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”! Cel mai simplu si usor de inteles quiz game din istoria televiziunii mondiale a inceput in forta, aseara, pe micile ecrane, la Kanal D. Peste un milion de telespectatori (1.024.000) din intreaga tara au fost cu ochii pe show-ul cu si despre cuvinte in minutul de aur, inregistrat la 22:36. 748 000 de telespectatori interesati de gimnastica mintii, au urmarit in medie, in fiecare minut al difuzarii emisiunii, concursul prezentat de Dan Negru.

“Jocul cuvintelor cu Dan Negru” a plasat Kanal pe locul 2 in topul audientelor la nivel National, inregistrand 4,2% Rating si 13,6% cota de piata, conform Kantar Media Romania.

In platoul inundat de lumina, concurentii si-au pus la contributie spontaneitatea, agilitatea mintii si cunostintele in materie de vocabular pentru a da solutiile la definitiile enuntate de Dan Negru.

Castigatorul editiei de aseara “Jocul cuvintelor cu Dan Negru” a fost Rares

Cei cinci concurenti au pasit emotionati in platoul emisiunii “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, iar intrebarile, pentru fiecare dintre acestia, au curs pe banda rulanta; iar daca unele dintre acestea au primit raspuns corect rapid, altele i-au pus in mare incurcatura pe concurenti. Acestia au fost impulsionati, pe intreg parcursul lor in concurs, atat de literele ajutatoare solicitate de concurenti, cat si de sugestiile enuntate de Dan Negru.

Castigatorul editiei de aseara “Jocul cuvintelor cu Dan Negru” a fost Rares, un tanar din Bucuresti, consultant imobiliar, care a reusit sa isi adjudece suma de 5 300 de lei.

Citeste si: Marea premieră „Jocul cuvintelor”, cu Dan Negru! Dezvăluiri de culise! De ce este o emisiune fără public: „Jocul se strică!”| EXCLUSIV

Joc la limita, raspunsuri contracronometru si castiguri pe muschie de cutit, acestea au fost doar cateva dintre ingredientele care au facut din editia de aseara “Jocul cuvintelor cu Dan

Negru” un joc antrenant si atractiv atat pentru concurenti, cat si pentru telespectatorii pentru care gimnastica mintii conteaza.

Noi provocari ii asteapta pe concurentii din aceasta seara la “Jocul cuvintelor cu Dan Negru ”, asadar fiti cu ochii pe o noua editie antrenanta a emisiunii, difuzata de la 22:30, la Kanal D! Quiz show-ul poate fi urmarit de trei ori pe saptamana, de miercuri pana vineri, de la or 22:30, la Kanal D.