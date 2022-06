Decizia extrădării Elenei Udrea, amânată din nou! Ce s-a întâmplat în sala de judecată?: „Nimeni nu înțelegea”

In articol:

Magistrații bulgari au decis să amâne din nou decizia extrădării Elenei Udrea. Motivul principal ar fi acela că unele documente, considerate probe în dosar, au fost depuse la Curtea de Apel din Sofia în limba română și necesită să fie traduse.

Potrivit antena3.ro , un nou termen al procesului a fost stabilit pentru data de 10 iunie.

Ce documente au solicitat magistrații bulgari?

Silvia Uscov, unul dintre reprezentanții legali ai Elenei Udrea, a vorbit în direct, în cadrul emisiunii moderate de Anca Alexandrescu, despre hotărârea magistraților de a amâna decizia finală în cadrul procesului de extrădare. Avocata fostului ministru al Turismului a menționat că judecătorii de la Curtea de Apel din Sofia au solicitat mai multe documente din România, legate de procesele anterioare ale blondinei. Printre acestea s-a numărat și decizia Curții Constituționale din 2018, atunci când s-a stabilit că sentința primită de Udrea fusese dată de un complet de nelegal de judecători: "Au venit ieri, destul de târziu aș putea spune, au venit documente din România, cele solicitate de Curtea de Apel din Sofia. Acestea au venit în limba română. Nimeni nu înțelegea ce reprezintă acele documente și atunci a trebuit să expun atât avocaților care pot pleda în fața instanței din Bulgaria, cât și instanței însăși, să prezint ce documente s-au depus. S-au depus toate documentele și acum s-a amânat pentru că ele trebuie traduse, astfel încât să putem să ne judecăm pe fondul mandatului european de arestare.

În cazul doamnei Udrea s-a solicitat decizia Curții Constituționale din 2018, cea referitoare la completele de 5 judecători. De asemenea, sentința și decizia prin care a fost condamnată pentru a se vedea și motivele, dar și de către cine a fost compusă instanța pentru a analiza concret aceste aspecte, informații referitoare la jurământul doamnei judecător, în prezent pensionar, Florentina Dragomir, care a făcut parte din completul din prima instanță, un judecător care, am aflat de curând că acest judecător nu a depus jurământul și, conform legii române, un judecător care refuză depunerea jurământului, consecința este nulitatea numirii lui în funcție. Prin urmare, nu poate fi considerat judecător.

Și s-au mai solicitat și alte documente referitoare la sesizările pe care doamna Udrea le-a făcut cu privire la amenințările pe care le-a primit și care a fost stadiul de rezolvare ale acestora. Acum instanțele au încercat să răspundă solicitărilor Curții de Apel din Sofia. Pe anumite aspecte, unde nu aveau ce să răspundă pentru că se aflau în culpă, răspunsurile au fost așa.... De exemplu jurământul doamnei judecător, în răspuns nu se menționează absolut nimic, decât că dosarele profesionale ale judecătorilor se află la Consiliul Superior al Magistraturii și că doamna judecător s-a pensionat în 15 iunie 2021. Nu se răspunde dacă s-a depus jurământul sau dacă nu s-a depus jurământul.", a declarat avocata Elenei Udrea, în emisiunea amintită.

De asemenea, Silvia Uscov a ținut să vorbească și despre una dintre cerințele pe care Elena Udrea le-a avut la termenul anterior. Fostul demnitar i-a rugat pe magistrați să găsească o soluție pentru a-și putea vedea copilul. Acest lucru nu a fost posibil, căci, spune avocata, ar fi trebuit să se schimbe măsura arestului: "Nu am fost cu fetița doamnei Udrea, de altfel nici nu dorim, mama ei, bineînțeles, nu dorește să o expună unei asemenea imagini. Are 3 ani. A fost una dintre solicitări, de a i se schimba măsura arestului care este în prezent, tocmai pentru a-și putea vedea fetița. De ce? Pentru că nu sunt condiții să vadă fetița în arestul din Blagoevgrad, unde se află acum. Am fost ieri acolo și am văzut condițiile. În fine, în orice astfel de centre de detenție, bineînțeles că nu, copilul nu are ce să caute acolo.", a adăugat Silvia Uscov.

Elena Udrea

Primele declarații ale Elenei Udrea, după ce decizia extrădării a fost amânată din nou

La ieșirea din sala de judecată, Elena Udrea a făcut și câteva declarații privind amânarea deciziei de extrădare. Fostul ministru al Turismului a precizat că magistrații bulgari i-au acceptat toate probele depuse la dosar, însă au respins audierea martorilor care ar fi trebuit să demonstreze deciziile CCR: "Au fost acceptate toate probele mai puțin martorii care trebuiau să demonstreze deciziile CCR, dar s-a considerat că s-au demonstrat prin acte. Sper am parte de o justiţie dreaptă în Bulgaria, ceea ce nu am avut parte în România. Ştiţi că se fac presiuni şi pe justiția de aici, din Bulgaria.", a mărturisit Elena Udrea, potrivit antena3.ro.