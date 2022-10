Decizia finală a lui Patrick Mouratoglou, după ce Simona Halep a fost acuzată de dopaj. A dezvăluit ce va face în continuare: "În aproape 30 de ani de muncă, nu am întâlnit niciodată o asemenea situație"

In articol:

Patrick Mouratoglou a avut o nouă reacție pe rețelele de socializare, după scandalul de dopaj, în care a fost implicată Simona Halep. Antrenorul tenismenei a ținut să facă câteva precizări, după ce în spațiul public i s-au adus mai multe acuzații privind suspendarea temporară a sportivei de către Agenția Internațională de Integritate a Tenisului.

Patrick Mouratoglou a vorbit detaliat despre situația Simonei Halep, după ce tenismena a fost depistată pozitiv cu Roxadustat în urma unui test anti-doping și suspendată temporar de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului. Cum antrenorul sportivei a devenit rapid ținta acuzațiilor în spațiul public, dat fiind faptul că Halep s-a pregătit în ultima perioadă mai mult în Franța, la Academia Mouratoglou, acesta a hotărât să transmită un mesaj în mediul online.

Mouratoglou a ținut să sublinieze ca îi va fi alături Simonei până la final și va lupta alături de ea, pentru a demonstra că este nevinovată: "Salutări, tuturor. În primul rând, vreau să spun că echipa noastră este în stare de șoc încă de când Simona ne-a informat în legătură cu testul doping de la US Open. În aproape 30 de ani de muncă, în care am lucrat cu sute de sportivi profesioniști, nu am întâlnit niciodată o asemenea situație. Apreciez că mulți dintre oamenii din tenis care au lucrat cu Simona sau care o cunosc personal au vorbit. Vreau să le mulțumesc acestor oameni pentru că au exprimat puternic, într-un moment atât de important, că Simona este o femeie cu principii, cu valori.

Cuvintele lor formează un mesaj puternic, cu care sunt de acord. De când Simona a fost testată pozitiv, am preferat să rămân tăcut. Prioritatea mea a fost să-mi canalizez toate energiile pentru a o ajuta și a o susține în demersul de a demonstra adevărul. Știind-o pe Simona atât de bine, pot să asigur că e un model în ceea ce privește integritatea. Este complet împotriva oricărei forme de doping și știu că nici măcar nu i-a trecut în minte vreodată să ia o substanță interzisă. Am încredere în ea 100%. Împreună, vom lupta să demonstrăm adevărul.", a scris Patrick Mouratoglou, pe contul personal de Instagram.

Reamintim că Simona Halep a anunțat recent, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare, că a făcut un test anti-doping, în urma căruia i-a fost depistată în sânge substanța Roxadustat, o substanță interzisă în tenis, care crește rezistența fizică în cazul sportivilor: "Începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea.

În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată. Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani.", a scris Simona Halep, pe contul personal de Facebook.

