Decizia luată de Alina Pușcău după infecția cu virusul SARS-CoV-2! Ce urmează să se întâmple în viața ei: „Este una dintre cele mai frumoase zile din viața mea”

In articol:

Alina Pușcău a traversat o perioadă destul de delicată în ceea ce privește starea de sănătate. Aceasta s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și din nefericire, în cazul ei boala s-a manifestat destul de agresiv, fiind nevoie să apeleze la ajutorul medicilor de mai multe ori. Aceasta s-a confruntat cu simptome care mai de care mai supărătoare, însă perioada grea a trecut, iar acum are motive serioase să sărbătorească.

În urmă cu doar câteva zile, pe rețelele de socializare, Alina Pușcău a dat vestea cea mare. Se pare că viața ei este pe cale să se schimbe radical. Aceasta a luat decizia de a se muta din România în Statele Unite ale Americii și a făcut pași importanți în a-și realiza visul. Pe pagina ei personală de Instagram, vedeta le-a dezvăluit internauților că, în sfârșit, după 15 ani, a obținut cetățenia americană!

„Nu am mai postat de multă vreme, dar astăzi este una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Sunt mândră că am devenit cetățean american, după 15 ani”, a scris Alina Pușcău pe rețelele de socializare.

Citeste si: De ce nu a avut niciodată copii Petrică Mâţu Stoian? A fost marea supărare din viaţa artistului- bzi.ro

Alina Pușcău, primele declarații după ce s-a vindecat de COVID-19

Imediat după ce s-a vindecat, Alina Pușcău a povestit cu lux de amănunte întreaga experiență prin care a trecut. Infecția cu coronavirus i-a lăsat un gust amar și nu a fost doar o dată când a crezut că nu va mai scăpa cu viață.

Citeste si: Alina Pușcău, mărturisiri cutremurătoare, după ce s-a vindecat de COVID-19. Modelul a văzut moartea cu ochii: "Credeam că o să mor. Și mama la fel, aștepta să primească telefon că nu mai…"

„Sunt bine, încep să îmi revin, doar ce am venit de la mama. Am fost la mama două săptămâni, ea a avut grijă de mine și acum câteva zile am ieșit din carantină. A fost cea mai grea perioadă din viața mea, niciodată nu m-am simțit atât de bolnavă. Corpul meu simțeam că a decedat, am intrat în panică pentru că eram singură, nu am avut familia lângă mine. Ea (n.r. prietena ei) avea COVID și nu știa și așa am luat, în casa mea. Începusem să tușesc, să mă doară în gât, să am frisoare, nu îmi înțelegeam corpul.

Seara am făcut febră, simțeam că îmi ard plămânii, simțeam o apăsare în piept, dureri de cap îngrozitoare, dureri de stomac. Mă ustura stomacul, îmi curgea sânge din nas, vărsam. Pur și simplu am avut tot felul de simtpome în același timp și nu se opreau, era din ce în ce mai rău. Am zis „Ok, am COVID, o să îmi treacă”. Sunt o persoană puternică și dacă mă doare ceva nu mă plâg și rezist la durere. Și pur și simplu nouă zile am avut febră, dureri de cap, usturimi de stomac. Norocul meu a fost că am putut să respir, a fost singura șansă de a trăi. Am avut noroc că nu am avut alte probleme de sănătate. În fiecare zi creștea durerea și am stat nouă zile fără să mănânc, mâncam câte o bucățică, pentru că am luat anitibiotic foarte puternic. Nu puteam să mă ridic din pat, mă țineam de ceva ca să mă duc la toaletă. A fost un coșmar pentru mine.

Citeste si: Coșmarul nu s-a încheiat pentru Alina Pușcău! Actrița, din nou internată în spital! „M-am întors”

Aveam febră 40. Îmi era teamă că o să mor în spital, că dacă ajung în spital nu o să am nicio șansă și am zis că mai bine stau acasă. Dar corpul meu devenise și mai infectat și mai slăbit, nu puteam să mă mișc pur și simplu. Mi-e și frică să mă gândesc prin ce am trecut. Am chemat salvarea. Îmi era rău de tot și am vomitat și am început să mă simt mai bine. Prima dată a venit salvarea, m-au întrebat dacă vreau să mă duc la spital, am spus că nu. M-au întrebat ce tratament iau, au spus că este tratamentul foarte bun, au luat niște date și au plecat. M-am întors în pat. Seara, din nou, dureri de cap îngrozitoare, nici nu puteam să mă uit la televizor, ceva de necrezut. 24 din 24 de ore mă durea capul și nu se oprea”, a declarat Alina Pușcău.