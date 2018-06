Decizia luata de Bianca Dragusanu in legatura cu fetita ei si a lui Victor Slav

Bianca Dragusanu si-a petrecut saptamana trecuta alaturi de noul ei iubit, Tristan Tate.

Relatia dintre cei doi a avansat fulgerator, astfel incat, weekend-ul trecut, frumoasa prezentatoare TV a fugit din Bucuresti si si-a petrecut weekend-ul pe litoral, alaturi de iubitul ei.

O postare distribuită de Bianca Dragusanu (@biancadragusanu18) pe Iun 24, 2018 at 10:03 PDT



Desi a fost nedespartita de Tristan zilele acestea, duminica, Bianca a decis sa isi ia o pauza de la noul iubit si sa se dedice fetitei sale.

Vedeta a mers acasa si si-a petrecut seara alaturi de Sofia, cea pe care a numit-o "adevarata ei dragoste". Iata, asadar, ca in ciuda faptului ca relatia dintre ea si Victor, tatal fetitei sale, nu a mai functionat, Bianca nu renunta la micuta Sofia si in perioada agitata pe care o traieste, isi gaseste alinarea in bratele puiului ei.