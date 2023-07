Decizia luată de Deea Maxer, după ce toată lumea i-a reproșat că nu mai are grijă de copii de când e cu Robert Drilea! Anunțul făcut de fosta soție a lui Dinu

In articol:

Dinu și Deea Maxer au decis în urmă cu ceva timp să meargă pe drumuri separate și să divorțeze. Se pare că pentru ei despărțirea a fost inevitabilă, chiar dacă timp de aproape două decenii au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au împreună doi copii minunați, pe Andreas și pe Maysa Maria, motiv pentru care au decis să locuiască, totuși, în același bloc pentru ca cei mici să nu le simtă lipsa.

Chiar și așa, în ultimul timp au fost luați în vizor de fani, care i-au acuzat în repetate rânduri că își neglijează copiii. Ba mai mult decât atât, s-au ales cu un val de critici în mediul online, mai ales după ce au postat mai multe fotografii din vacanțe, în care cei mici lipseau.

La scurt timp după despărțirea de Dinu, Deea Maxer a anunțat că este într-o relație. Și-a găsit rapid fericirea în brațele lui Robert Drilea și se pare că acum bruneta este mai fericită ca oricând. Cei doi călătoresc foarte mult și nu se feresc să-și arate dragostea în public. Pe de cealaltă parte, Dinu Maxer nu a anunțat că iubește pe altcineva, ci a preferat să se concentreze pe carieră și diverse alte proiecte muzicale.

După ce a plecat cu noul iubit în Grecia și și-a lăsat fiica și fiul acasă, Deea Maxer a primit o avalanșă de critici, fanii reproșându-i că nu are grijă de propriii copii. Ei bine, la câteva săptămâni de la acel moment, bruneta a anunțat pe rețelele de socializare că a decis să nu o ducă pe Maysa, care a rămas în custodia ei, la grădiniță, ca să mai

petreacă timp împreună cu ea.

Astfel că cea mică a rămas acasă cu mama ei și a „ajutat-o” la businessul pe care îl are în prezent și care îi aduce câștiguri considerabile.

„Astăzi sunt acasă cu Maysa, am hotărât să petrecem mai mult timp împreună și nu am mai dus-o la grădiniță, mai ales că eu am ceva treabă pe final de lună, țin legătura personal cu toate fetele care s-au înscris cu un cont de client în echipa mea.

(...) Stau cu Maysa pe balcon, afară a început să plouă, și facem treabă împreună”, a explicat Deea Maxer pe rețelele de socializare.

