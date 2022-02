Decizia luată de George Burcea și Viviana Sposub, după ce s-a aflat de noul ei proiect TV! ”Am tot discutat. Acum o vom face”

In articol:

George Burcea și Viviana Sposub trăiesc o frumoasă poveste de iubire de un an și jumătate. Cei doi s-au cunoscut într-un show TV, tot acolo s-au și îndrăgostit, iar din acea clipă sunt de nedespărțit.

Locuiesc când la el, când la ea, și-au cunoscut reciproc familiile, se susțin indiferent de situație și spun că au planuri mari de viitor.

Viviana Sposub și George Burcea [Sursa foto: Instagram]

George Burcea, mândru de reușitele Vivianei Sposub

Până acolo însă, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” și actorul se bucură de prezent și profită din plin de ceea ce destinul le oferă, atât pe plan profesional, cât și personal.

Pentru că în viața amoroasă lucrurile stau cum nu se poate mai bine, dragostea dintre ei plutind în aer, în ceea ce privește cariera, pentru Viviana Sposub este un moment special.

Vedeta face parte dintr-un nou proiect de mare anvergură, marca Kanal D, anunțul fiind făcut cu doar câteva zile în urmă, atunci când a spus lumii că va

prezenta o emisiune matinală, ”Dimineața cu noi”, alături de Bursucu și George Tănase.

Pentru că este un pas înainte pentru frumoasa șatenă, nu doar ea este încântată de șansa care i s-a oferit, ci și partenerul ei de viață.

George Burcea spune că îi va fi alături Vivianei și în acest proiect, mai ales că, subliniază el, ambiția, talentul și frumusețea o recomandă pe deplin pentru rolul de prezentator.

Mai mult decât atât, actorul este de părere că noul program pe care Viviana va trebui să îl urmeze le va fi de ajutor amândurora. Trezitul de dimineață și rutina unei emisiuni matinale îi va ajuta să petreacă și mai mult timp împreună.

”Eu și Viviana suntem foarte bine. Viviana a fost alături de mine în ultimul an și jumătate cum n-a fost nicio persoană, iar eu la fel am făcut pentru ea și proiectele pe care le-a avut. Abia aștept să înceapă (emisiunea matinală de la Kanal D la care Viviana Sposub este coprezentatoare, n. red.) și am încredere că va face o treaba excelență. Este tânără, frumoasă și plină de talent, iar pe deasupra este o fată atât de muncitoare cum n-am văzut la nimeni altcineva. Trezitul de dimineață ne va ajuta pe amândoi. Am tot am discutat să ne schimbăm puțin programul de somn, acum o vom face. Deci vor fi doar beneficii când începe Viviana emisiunea. Probabil vom ieși în oraș să mâncam ceva, să ne plimbam etc. Ne plac lucrurile simple și mai ales ne place să petrecem timpul împreună, indiferent că este jobul ei, al meu sau alte treburi”, a declarant George Burcea, conform Fanatik.