Decizia pe care a luat-o Kinga de la Casa Iubirii, după ce l-a sărutat pe Radu: "Povestea noastră s-a încheiat" Ce concurent i-a lăsat un gust amar, după plecarea din competiție? | EXCLUSIV

Kinga, eliminată din Casa iubirii, face primele declarații despre experiența ei în emisiune, dar și despre relația cu Radu. Invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, aceasta a povestit că s-a îndrăgostit de Radu încă de la casting, că ține foarte mult la el, dar și că sărutul pe care l-a avut cu acesta, a fost cel mai

Kinga a încheiat povestea cu Radu odată cu sărutul

romantic și frumos moment pe care l-a trăit în Casa iubirii. Kinga a declarat că a durut-o mult momentul în care Radu a fost cu Anca, dar nu a vrut să arate acest lucru în emisiune pentru că nu a vrut ca lumea să vadă că suferă. Tot aceasta a spus că și-ar dori ca această emisiune se fie câștigată de Radu sau Sorin.

Kinga și Radu au fost cel mai controversat cuplu din Casa Iubirii. Deși nu au fost împreună oficial, nimeni nu putea să îi vadă unul fără celălalt. S-au tachinat, s-au plăcut, s-au cucerit reciproc, însă nimic concret. Înainte de a părăsi competiția, Kinga a simțit să îl sărute pe Radu, moment care i-a uimit atât pe concurenți, cât și pe public. Blondina a spus tot adevărul despre sărut, sentimente și cum a evoluat povestea lor.

"Sărutul cu Radu a fost, pentru mine, cel mai romantic moment în Casa Iubirii. Mi-am luat la revedere de la toți băieții, pe urmă de la fete și am simțit să mă duc înapoi la Radu să îl sărut. Am simțit să fac lucrul ăsta. Povestea noastră de dragoste a început de la casting, acolo m-am îndrăgostit, pur și simplu a fost dragoste la prima vedere și s-a încheiat când am plecat eu, când i-am dat sărutul. Nu regret acel sărut. M-am simțit foarte bine. Sunt mândră de mine că am făcut ce am simțit. Pe Radu l-am văzut fericit, dar și trist că am plecat.", a declarat Kinga.

Larisa i-a lăsat un gust amar Kingăi

Printre altele, Kinga și-a dat cu părerea și despre o parte dintre concurenți. Unul dintre ei i-a lăsat un gust amar și a preferat să nu vorbească. Iată despre cine este vorba.

"Doresc să mă abțin. Nu pot să vorbesc urât despre Larisa. Dacă aș afirma că este perversă, falsă, ar spune concurenții că mă ajung frustrările din urmă, pentru că eu înainte să plec din emisiune, am avut timp la dispoziție o săptămână în care să spun ce gândesc despre ei și nu am făcut-o, așa că îmi doresc să mă abțin. să îmi dau cu părerea despre Larisa. Nu este o părere bună. Pot spune doar că este o fată frumoasă, deșteaptă și atât.", a mai spus Kinga, la Culisele Iubirii.

