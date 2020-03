Mihaela Borcea exportă vinuri româneşti în China prin intermediul unei firme aflate pe numele ei. Fosta soţie a lui Cristi Borcea controlează mai multe afaceri pornite cu banii acestuia. Astfel, ea se ocupă de o clinică de înfrumuseţare care oferă tratamente împotriva îmbătrânirii, servicii de coafor, frizerie, cosmetică facială şi corporală, manichiură, pedichiură, precum şi de estetică dentară. Mihaela Borcea supervizează şi activitatea ştrandului şi a saloanelor de nunţi din Crângaşi, precum şi pe cea a hotelului din Olimp.

Activitatea cabinetului stomatologic ce activează în cadrul clinicii se desfăşura prin intermediul firmei "Michelle Dent SRL", în timp ce clinica funcţionează pe "Michelle SRL". Pe site-ul Ministerului de Finanţe se arată că “fosta firmă Michelle Dent Srl și-a schimbat denumirea și în prezent se numește Miwine Export Srl”. "Mi "vine de la Mihaela, "wine" de la vin, de unde reiese că fosta soţie a lui Borcea se implică în exportul de vin. (vezi ce ministru l-a luat la mişto pe Cristi Borcea)

Mihaela Borcea exportă vinuri româneşti în China. Anul trecut a făcut o vizită de lucru în ţara asiatică

Cel mai probabil, produsele vor ajunge în China. Toamna trecută, Mihaela Borcea a făcut o vizită de lucru în China, în calitate de membră a „Asociatiei China-România pentru promovarea comerţului internaţional şi economiei”. Mihaela Borcea a participat la mai multe întâlniri, în Bucureşti, cu oamenii de afaceri chinezi care doresc să investească la noi în ţară. Apoi, Mihaela Borcea a fost invitată la o întâlnire care a avut loc la un centru de afaceri din provincia chineză Henan. Din delegaţie a făcut parte şi iubitul Mihaelei Borcea, Sorin Rap, introdus în asociaţie de partenera sa. Mihaela Borcea a avut mai multe discuţii cu partenerii chinezi, cu care a făcut schimb de impresii şi de broşuri despre afacerile viitoare. Epidemia de coronavirus, care a izbucnit din China, ar putea, însă, să afecteze afacerile Mihaelei Borcea.

Acum câţiva ani, Mihaela Borcea şi-a mai încercat o dată norocul în afaceri din domeniul viticol, ea fiind actionarul unei firme al carei domeniu de activitate este "fabricarea vinurilor din struguri”. Firma a fost infiintata in 2014, iar primul sediu social a fost chiar in comuna aradeana Zabrani, al carei primar era Marian Toader, iubitul din acel moment al Mihaelei Borcea. Se pare ca Toader i-a recomandat Mihaelei sa investeasca in domeniul viticol, unde acesta activa de mai multa vreme. În 2015, Mihaela Borcea s-a despartit de Marian Toader, apoi a renunţat la afacerea cu vinuri, la care a revenit în prezent.