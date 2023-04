Decizia radicală luată de Theo Rose, cu puțin timp înainte de naștere. Ce au stabilit ea și Anghel Damian încă de pe acum, în privința fiului lor: "S-a oferit să ne stea la dispoziție"

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează mereu legătura cu admiratorii ei și îi ține la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Theo a făcut un live pe Instagram, acolo unde a discutat cu urmăritorii ei, răspunzându-le acestora la întrebări. Așadar, admiratorii șatenei au fost curioși să afle cine o va ajuta cu creșterea bebelușului, având în vedere că ea si iubitul ei, Anghel Damian, sunt implicați în numeroase proiecte, iar vedeta le-a explicat internauților că ea și regizorul au găsit o soluție.

Citește și: Theo Rose, probleme în luna a 6-a de sarcină! Artista s-a speriat și și-a sunat imediat medicul: „M-am dat pe spate, nu mai pot să respir, mă ia panica”

Citeste si: Greșeala care l-a costat un glonț în cap pe un adolescent de 16 ani. Băiatul a sunat la uşa greşită şi a fost împuşcat de proprietar- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului vine din Japonia- stirileprotv.ro

"Are cine să mă ajute. Am stabilit că vine o doamnă pe timpul zilei, de luni până vineri, de dimineața, devreme, până seara. Ca să putem să ne mișcăm, dacă avem treabă în oraș. Ceea ce o să fie, că na, v-am zis că încep activitățile. Și mama, care s-a oferit să ne stea la dispoziție în weekenduri, când o să am cântări, să rămână și noaptea. Sau să mă mai odihnesc și eu nopțile și să stea ea.", a spus Theo Rose, într-un live, pe Instagram.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Cu cine crede Theo Rose că va semăna bebelușul ei

Întrebată despre bebelușul ei, dar și cu cine crede că va semăna micuțul Sasha, Theo Rose a mărturisit că nu are nicio emoție privind acest aspect. Mai mult decât atât, vedeta a mai spus că aspectul fizic contează mai puțin, aceasta dorindu-și doar ca fiul ei să fie un copil bun și deștept.

Citeste si: „Felicitări celor două mame care au permis apropierea celor 2 frați.” Val de reacții, după ce fiul lui Ștefan Bănică s-a fotografiat alături de sora sa mai mică, Violeta- kfetele.ro

Citeste si: Când se ia Lumină în Noaptea de Paşte 2023? Tradiţii și obiceiuri pentru Noaptea de Înviere- stirilekanald.ro

Citeste si: FOTO Printul William și Rose Hanbury, o nouă întâlnire amoroasă!- radioimpuls.ro

Citește și: Theo Rose, îngrijorată de ceea ce se petrece în școlile din România. Vedeta este îngrozită de ultimele cazuri halucinante în care au fost implicați elevii: “Sunt posedați de diavol că e postul Paștelui”

"Eu cred că eu și Anghel semănăm foarte bine. Deci, cu oricine ar semăna copilul, sunt foarte relaxată în privința asta. Eu sper doar să fie un copil bun și deștept, să-l ducă capul. Cum arată e mai puțin important acum. Și dacă mă întrebați, sper să nu vrea să cânte.", a mai spus Theo Rose.