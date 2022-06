Decizia radicală pe care a luat-o Alexandra Stan, după ce a aflat că suferă de o boală autoimună: „Am zis că eu nu fac cancer”

In articol:

Alexandra Stan este una dintre tinerele artiste de la noi care iese în evidență cu muzica pe care o face, dar și cu aparițiile sale controversate.

La fel ca ele este și viața personală a cântăreței, care nu a prea avut noroc în dragoste până acum. După o relație în care a fost victima violenței domestice, Alexandra Stan a încercat să își găsească sufletul pereche, s-a și căsătorit, însă totul a fost în

zadar.

Citeste si: Alexandra Stan și-a anulat concertul din Ungaria, după ce a ajuns de urgență la spital! Ce s-a întâmplat cu artista

Citeste si: Cum a slăbit Cătălin Crișan 30 de kilograme. Care este planul alimentar pentru aceasta dietă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Alexandra Stan, despre cauzele bolii sale

Astfel, presiunea vieții de artist, ghinionul în amor, stresul și stilul de viață haotic pe care l-a dus mult timp, au făcut-o pe vedetă să ajungă pe mâna medicilor.

În urma unor investigații, Alexandra Stan a aflat că suferă de o boală autoimună destul de gravă, care i-ar fi putut fi fatală.

În acel moment, spune vedeta, a conștientizat că ceva în viața ei nu merge bine și a decis să se pună pe ea și sănătatea ei pe primul loc.

În cadrul podcast-ului prezentat de Mihai Morar, Alexandra Stan spune că a conștientizat, atunci când sănătatea i-a fost pusă în pericol, că îi este mai bine să fie singură decât într-o relație toxică și asta pentru că, subliniază ea, boala pe care a căpătat-o s-a declanșat pe bază de somatizare.

Adică, precizează artista, emoțiile și trăirile sale negative, imunitatea scăzută a organismului, stresul și supărările i-au afectat organele care, în consecință, au acționat conform traumelor pe care ea le-a trăit, îmbolnăvind-o.

Citeste si: „Iar faci live dezbrăcată” Alexandra Stan, aproape goală pe Instagram! Artista s-a mișcat lasciv în fața camerei

„Am pus stop la tot când am fost la doctor și am aflat că am Tiroidită Hashimoto, o boală autoimună. Un doctor mi-a spus că depunerile pe care le aveam eu, de calcitonină, care este un hormon, sunt foarte rare, că de obicei apar doar în cazul unui cancer. Am zis: „Ok, bun, eu nu fac cancer! În momentul ăsta tai tot ce e negativ și toxic în viața mea!”. M-am îmbolnăvit de glandă, pentru că nu am mâncat și din cauza stresului, creierul meu produce anticorpi care distrug hormonii pe care îi produce glanda. Asta se întâmplă dacă ești stresat sau îți scade imunitatea. Fiecare organ din corpul nostru și fiecare boală are un fundament, sunt psihosomatice, se somatizează în funcție de problemele emoționale, de traumele pe care le-ai avut”, a spus Alexandra Stan.