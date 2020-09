David Pușcaș s-a mutata acasă la mama lui, Luminița Anghel

David Pușcaș a fost bătut chiar în apartamentul său. Fiul Luminiței Anghel s-a ales cu răni grave, pe care le-a arătat publicului său din mediul online. El le-a povestit urmăritorilor că cel care l-a bătut este chiar Robert Reamzy, un fost participant la un concurs de muzică din România.

Robert reamzy a devenit cunoscut în urma participării sale la un faimos concurs de muzică din România. Și-a căștigat publicul, iar ulterior a povestiit greutățile pe care le-a întâmpinat în copilările: aflăm astfel că tânărul Robert a plecat de acasă la vârsta de 11 ani, din cauza nenumăratelor conflicte pe care le avea cu părinții.

După ce cazul agresiunii lui David a fost mediatizat timp de mai multe zile, fiul Luminiței Anghel s-ar fi mutat, temporar, acasă la mama lui, conform Ok Magazine, astfel vrând să încheie acest capitol neplăcut.

„Scriu aici cu o situatie extrem de delicata.in primul rand vreau sa anunt ca nu mai am telefon. Aveam un interviu de job si sa ajung la un prieten.Situatia a fost in felul urmator. eu mi am expus o parere sincera despre Robert Reamzy la un prieten comun. acest prieten pentru ca asa il consideram plecase de la mine si dupa 20 de minute imi scrie intrebandu ma daca mai sunt acasa , evident i scriu ca da si oricum eu trebuia sa plec asa ca ieseam impreuna. Acesta defap era cu Robert care prob il stiti de la vocea , au intrat la mine in casa si de acolo a inceput totul . Robert incepuse sa imi reproseze ce am zis de el si sa devina agresiv a inceput sa imi arunce toate farfuriile paharele ghiozdanul cu portofelu pe geam eu rugandul sa iasa din casa mea apoi a sarit cu pumnii ma calcat cu bocancii pe picior mia zdrobit telefonul si sunt lovit la cap si la ochi. nu stiu cum sa anunt autoritatile sunt efeciiv socat o sa ma duc acum la vecini sa cer ajutor pentru ca ma amenintat ca se va intoarce. vreau sa se stie ca e un om periculos si mai les felul in care ma atacat si eram efectiv fara aparare putea sa ma omoare in casa”, a fost povestea lui David Pușcaș, postată online.