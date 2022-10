Decizia total neașteptată, anunțată de Gina Pistol: „Eu nu-mi fac planuri de viitor”. Vor avea loc schimbări majore în viața ei de anul următor

In articol:

Gina Pistol a revenit de puțin timp pe micile ecrane și se pare că este pregătită deja să facă câteva schimbări pe plan personal. Prezentatoarea TV a vorbit recent, pe contul personal de Instagram, despre planurile pe care le are pentru noul an, dar și despre transformarea pe care și-o dorește.

Iată despre ce este vorba!

Gina Pistol a luat o decizie radicală: "La anu' vreau să am mai multă grijă de mine!"

Gina Pistol a recunoscut în nenumărate rânduri că viața ei s-a schimbat radical de când a adus-o pe lume pe micuța Josephine. Rolul de mamă a venit la pachet cu responsabilități, dar și cu momente dificile. De curând, însă, iubita lui Smiley a anunțat că este pregătită pentru o transformare.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol are în plan să se apuce serios de sport și terapie și să aibă mai multă grijă de ea, în perioada următoare: "Mai avem câteva zile de audiții și sper să rezist până la final. Simt că o iau prin păpușoi cu mintea, trupul și sufletul. M-am oprit la farmacie săptămână trecută și mi-am luat o pungă de suplimente și mă ajută un pic. Parca mă simt puțin mai bine fizic. Și psihic. Doamne, mă mai uit pe pagină, că nu mă uit la televizor, n-am mai deschis televizorul de când eram mică, și văd pozele din primăvară. Eu atunci credeam că sunt ok, că sunt într-o formă fizică nu chiar de invidiat, dar mi se părea că sunt ok, față de cum am fost.

Dar acum, uitându-mă la mine, ah, ce voinică eram, vai de mine! Gata, numai! De la anul mă apuc de antrenamente. Am zis că eu nu-mi fac planuri de viitor, doar că la anu' vreau să am mai multă grijă de mine, de minte, de trup și de sufletul meu, pentru că eu, ca să fiu așa cum mă știu cei dragi, cum mă știu oamenii, trebuie să fiu un pic în echilibru cu mine și cu tot ce se întâmplă în jurul meu. Ca să fii o mamă bună, o iubită bună, o soră bună și o prietenă bună trebuie să fiu un pic în echilibru cu mine. Și trebuie să mă apuc de sport, că mie îmi face bine. Mă ajută sportul. Mult. Trebuie să fac și terapie, vreau să călătoresc mai mult prin țară. Mi-e dor de natură, pe mine mă încarcă natura. Și nu știu, vreau să fac mai multe așa, pentru mine, pentru fiica mea, pentru Andrei, pentru familia mea. La anul o să fiu: new year, new me.", a declarat Gina Pistol, pe contul personal de Instagram.

Anunțul Ginei Pistol vine după ce în urmă cu o lună dezvăluia că se simte copleșită și că are nevoie să-și încarce bateriile: "Când ai copil trebuie să ai energie. Nu mai am. Am și eu momentele mele când vreau să mă izolez un pic ca să îmi încarc bateria, dar pentru copil când simți că nu mai poți, tot mai poți un pic.", spunea Gina Pistol pe atunci, pentru un post TV.

Gina Pistol și Smiley, alături de fiica lor [Sursa foto: Instagram]