Șoc total în relația dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi! După un divorț rapid și dur, o agresiune a bărbatului în sala de sport, o citație la judecătorie, și rufe murdare spălate în public de afacerist, printre care acuze de luare de medicamente și suicid, situația s-a schimbat radical în ultimele zile. Nici urmă de ”amante”, de scandaluri uriașe, toate s-au șters cu buretele, din momentul în care Bodi a ales să se urce în privet jet și să vină direct de la Londra la ușa fostei neveste. Mai mult decât atât, noaptea albă plină de telefoane și mesajele siropoase care au urmat au determinat-o pe fosta prezentatoare TV să lase garda jos și să se întoarcă la cel despre care recunoștea că ”poate” este ”bărbatul vieții ei”!

Joia trecută, la Teo Show, Bianca și Bodi au apărut împreună, și chiar au vorbit de un nou mariaj! ”Urmează să mă ceară din nou în căsătorie. Eu am nevoie să am din nou încredere în ceea ce face, nu ceea ce spune. În momentul ăsta suntem la stadiul în care vrem să contruim”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, completată de Bodi, care a recunoscut că el a făcut primul pas spre împăcare. Blonda a acceptat cu o singură condiție, și anume, să semneze un contract de confidențialitate.

„Încă sunt supărată pe el. N-am fost noi împotriva lumii, am fost unul împotriva celuilalt”, a declarat Bianca, referindu-se la poza pe care fostul ei soț o postase pe Instagram cu acest mesaj, în plus, a lăsat să se înțeleagă că Alex Bodi are ceva de muncit pentru a reface legătura lor, în special pe parte sufletească.

n cazul lor, de la dragoste la ură și invers nu este decât un pas și o linie fină”

Declarațiile vedetei nu aveau să stea însă în picioare multă vreme, căci...surpriză! Bianca Drăgușanu s-a mutat la Alex Bodi și pare că nimeni și nimic nu o va scoate din casa lui timp de 14 zile, atât cât va ține ”carantina” pentru persoanele care vin din altă țară în plină pandemie de coronavirus. ”Cei doi au ales să stea împreună. Asta e, în cazul lor, de la dragoste la ură și invers nu este decât un pas și o linie fină! Deocamdată, situația este fericită, să sperăm că și va dura mai mult de data aceasta”, au dezvăluit persoane din preajma cuplului pentru WOWbiz.ro