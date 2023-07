Decizie de ultimă oră în cazul Anei Morodan! Anchetatorii au stabilit ce se va întâmpla cu ea, la câteva luni după ce a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise

In articol:

În luna martie a acestui an, Ana Morodan a fost prinsă de polițiști având permisul de conducere suspendat și fiind sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Blondina a fost pusă imediat sub control judiciar, iar acum urmează să fie judecată.

Ana Morodan a fost trimisă în judecată

Ana Morodan se află sub control judiciar, după ce în luna martie a fost oprită de polițiști de la Poliția Rutieră care au sesizat mai multe nereguli. Aceasta a fost prinsă sub influența alcoolului și stupefiantelor la volan. Ana a fost acuzată și de infracțiune de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Autoritățile au cercetat-o în libertate în această perioadă, iar acum urmează să fie judecată la Judecătoria Sectorului 1, potrivit Viva.ro. Se pare că dosarul a fost înregistrat acum două zile, însă Parchetul nu a făcut un anunț privind trimiterea în judecată.

În seara în care a fost oprită de polițiști, Ana Morodan nu a oprit la semnalele acestora și și-a continuat deplasarea, moment în care a intrat în coliziune cu alte două vehicule.

Citește și: Ana Morodan a împărțit țara în două! Cine sunt vedetele care au sărit la gâtul ei după scandalul din trafic și cine a susținut-o fără să clipească| EXCLUSIV

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Captură de 113.000 euro în bagajele unui român care venea din SUA în România, pe aeroportul din Otopeni- stirileprotv.ro

„După stabilirea identităţii conducătoarei auto, poliţiştii i-au solicitat să fie testată atât pentru stabilirea prezenţei alcoolului în aerul expirat, cât şi pentru stabilirea preliminară a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive cu aparatura din dotarea Brigăzii Rutiere, însă a refuzat”, transmitea la acea vreme Brigada Rutieră.

Ce a declarat Ana Morodan după ce a fost oprită de poliție

Ana Morodan a recunoscut, după ce a fost oprită de polițiști, că a condus cu permisul suspendat. Aceasta a negat, însă, că ar fi consumat stupefiante. Ea a dezvăluit, totuși, că a luat un medicament, în baza unei rețete prescrise.

Citește și: Ana Morodan, reținută după ce a fost prinsă la volan sub influența substanțelor interzise și a alcoolului, de două ori în aceeași zi! "Contesa digitală" va ajunge în fața judecătorilor

Citeste si: „Îngerii să îți vegheze drumul lin către cer, vei rămâne in sufletele si gândurile noastre pentru totdeauna!” Doliu în familia lui Armin Nicoară! Artistul a pierdut o persoană foarte importantă!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Așa-numitul „pistolar” din Gorj, cel mai căutat om din România, a fost găsit de Poliție. Bărbatul era dat în urmărire generală: „Uite, la plimbare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Jennifer Lopez, ieșire nervoasă în plină stradă. De la ce a răbufnit artista- radioimpuls.ro

„Pentru copiii şi tinerii care mă urmăresc şi care visează să fie şi ei influenceri. Nu faceţi ca mine. Să nu vă credeţi mai puternici decât viaţa, să nu va lăsaţi seduşi de celebritate şi să riscaţi totul pentru asta. Să nu va faceţi că zâmbiţi şi că sunteţi fericiţi când nu mai e niciun pic de soare în viaţa voastră. Nu merită. Pentru toţi ceilalţi, am greşit, îmi pare rău că v-am dezamăgit şi sunt recunoscătoare că n-am făcut şi mai mult rău. Am vrut doar să fiu o fată iubită şi fericită. Acum mi-aş dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greşeşte, tot satul vine şi îl mângâie şi îl îmbrăţişează. Ei cred că toţi suntem buni şi avem nevoie mai mult ca oricând de înţelegere şi dragoste umană, atunci când greşim. Fiind blânzi cu cel care a greşit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună. Aveţi grijă de mintea şi sufletul vostru”, scria la acea vreme Ana Morodan într-un mesaj pe Facebook.