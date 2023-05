Decizie de ultimă oră în cazul lui Suhaib Meshah, după luni întregi de la dispariție. Tatăl tânărului a confirmat vestea: "Eu tot mă rog la Dumnezeu"

In articol:

Suhaib Meshah a fost dat dispărut de familia sa în luna noiembrie a anului trecut. În tot acest timp, bărbatul despre care s-a spus că a avut o relație cu Daniela Crudu a fost suspectat de comiterea unor grave infracțiuni.

În urmă cu 4 ani, tânărul a ajuns în atenția autorităților, după ce a fost dat în judecată pentru trafic de persoane. După mai multe anchete, magistrații s-au pronunțat și au decis să îl condamne în lipsă la 10 ani de închisoare. Hotărârea a apărut de curând pe portalul instanțelor de judecată și poate fi atacată în termen de 10 zile.

„Condamnă pe inculpatul MESHAH SUHAIB ABDEL NASER la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcții publice şi a dreptului de a ocupă o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat”, se arată pe portalul instanțelor de judecată, potrivit impact.ro.

Tatăl lui Suhaib Meshah a avut o primă reacție, după ce tânărul a fost condamnat la 10 ani de închisoare

Imediat după pronunțarea instanței, tatăl lui Suhaib Meshah i-a luat apărarea fiului său, mărturisind că autoritățile ar trebui să facă dreptate în cazul acestuia. Bărbatul spune că este pregătit să lupte cu orice preț, pentru ca tânărul să-și demonstreze nevinovăția.

„Astăzi merg la avocat și vorbim cu el să mergem la Curtea de Apel. Am așteptat de la domnul procuror general să vedem unde ajungem cu el. Normal. Așa ceva nu crede niciun avocat. Eu tot mă rog la Dumnezeu, pentru că el nu e aici în România. Pentru că asta este o țară a mafiei. Normal (nr. vreau să plecăm din România), stau aici de 32 de ani, mi-am făcut familie aici. Domnul avocat a cerut la judecători să vadă probe, ca să vedem de ce a primit el 15 ani. Pentru că nu are cum el să fi făcut așa ceva, n-are cum, înseamnă că are ceva personal cu el”, a declarat tatăl lui Suhaib Meshah, pentru antenastars.ro.

Suhaib Meshah este în continuare de negăsit, deși la scurt timp după dispariție telefonul său mobil a fost localizat în partea de nord a Moldovei.

„Eu nu știu nimic de el de trei luni. Am fost la Poliție, am fost peste tot, nimeni nu știe unde e. Băiatul meu are niște dușmani care vor să îl omoare. Nu spun numele, pentru că am băgat actele la DNA ”, a mai spus bărbatul.

