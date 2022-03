Decizie definitivă! Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea. Fostul președinte reacționează: „Voi face demersurile legale la CEDO”

In articol:

În cursul zilei de miercuri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a emis decizia definitivă conform căreia Traian Băsescu și Securitatea comunistă au colaborat. În urma deciziei, Traian Băsescu a hotărât să nu comenteze pe baza acestui subiect, însă va acționa pe cale leagă, la CEDO.

În luna septembrie a anului 2019, Curtea de Apel Bucureşti a decis că fostul președinte al României a colaborat cu Securitatea.

Motivarea deciziei a venit după o perioadă de 9 luni. Ulterior, în iunie 2020, Traian Băsescu a formulat recurs, dosarul ajungând pe masa Instenței Supreme- Contencios Administrativ.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu și-a schimbat decizia, se pare.

„Respinge, ca fiind inadmisibilă excepţia de nelegalitate invocată de recurentul-pârât Băsescu Traian. Respinge, ca fiind nefondat, recursul, astfel cum a fost precizat la data de 5 noiembrie 2021, declarat de recurentul-pârât Băsescu Traian împotriva sentinţei nr. 471 din 20 septembrie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti- Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Admite cererea de intervenţie accesorie formulată de intervenientul Ciuvică Mugur-Cristian, în interesul intimatului-reclamant Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 martie 2022”, se arată în hotărârea Înaltei Curţi, pronunțată miercuri.

Traian Băsescu prima reacție după rezultatul recursului

Traian Băsescu a reacționat la decizia definitivă emisă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, spunând că nu va mai comenta acest subiect public și că va face toate demersurile legale la CEDO.

„Am luat nota de decizia ICCJ pe care nu o voi comenta public, asa cum am procedat de-a lungul intregului proces. Voi face demersurile legale la CEDO”, a precizat Traian Băsescu pe Facebook.

În urma analizării acțiunii care a fost depusă de CNSAS la Curtea de Apel București în vederea stabilirii cu exactitate a calității de colaborator pe care ar fi avut-o Traian Băsescu cu Securitatea, s-a ajuns la concluzia că fostul preșdinte a ținut legătura cu Securitatea până când regimul a fost aproape de cădere. La dosar au ajuns mai multe documente MApN și SRI, din acestea rezultând că Traian Băsescu ar fi ținut legătura cu un ofițer desemnat de Securitate care a avut gradul de locotonent-colonel, oferindu-i două note informative olografe.

„Analizând informaţiile furnizate de pârât, apreciem că acestea vizează îngrădirea dreptului la viaţă privată (art. 17 din Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice) şi dreptul la liberă circulaţie (art. 12 din Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice”, susţinea CNSAS.

Traian Băsescu, declarație după pronunțarea primei decizii

În urma pronunțării primei decizii, în anul 2019, Traian Băsescu a declarat că la vârsta aceea, de 21 de ani, nu avea cunoștințe despre faptul că celor care le oferea informații erau, de fapt, de la Securitate.

„Este o decizie a judecătorului, nu pot să o contest decât legal, ca om care a ținut la construcția unui sistem de justiție. Deci voi contesta decizia la Înalta Curte. Am spus că nu am colaborat cu Securitatea, pentru că eu știu ce am făcut. Nu cred că ce am făcut eu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu Securitatea, mai ales că este vorba de documente din Institutul de Marină, iar instituția care se ocupa de noi erau Contrainformațiile militare, despre care recunosc că la 21 de ani habar n-aveam că sunt parte a Securității”, a declarat Traian Băsescu, conform Digi24.