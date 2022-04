Decizie halucinantă a magistraților, în cazul polițistului care a ucis-o pe Raisa, pe trecerea de pietoni. Ce se întâmplă în aceste momente cu agentul: "Poate să facă orice își dorește"

In articol:

Răsturnare de situație în cazul anchetei accidentului de pe Bulevardul Laminorului. Constantin Popescu, agentul care a lovit-o mortal pe Raisa pe trecerea de pietoni, a scăpat de controlul judiciar.

Mai exact, polițistul și-a recăpătat în instanță dreptul de a conduce din nou și de a părăsi țara oricând, anunță avocatul Adrian Cuculis.

Polițistul care a provocat accidentul de pe Bulevardul Laminorului a ieșit de sub controlul judiciar

Constantin Popescu, agentul care a provocat în urmă cu aproape trei luni teribilul accident de pe Bulevardul Laminorului, nu mai este plasat sub control judiciar. Decizia magistraților vine la scurt timp după ce polițistul a contestat în instanță măsura luată de autorități, de a-i interzice să conducă orice tip de autovehicul: "Și eu am rămas surprins când am văzut această decizie. Da, magistrații au hotărât, pentru că ne aducem aminte că undeva pe 15, luna trecută, Popescu s-a prezentat pentru audieri. Acele audieri vizau în principal prelungirea controlului judiciar.

Parchetul a luat decizia de prelungire a controlului judiciar, doar că polițistul a contestat măsura și chiar pe 18 luna trecută se pare că a obținut în mod definitiv o hotărâre prin care acel control judiciar, prin care îi era interzis să conducă orice fel de autovehicul, a fost ridicată inclusiv această măsură. Din punctul meu de vedere acest lucru este inexplicabil, în condițiile în care este în cercetare penală, sunt dovedite toate faptele respective și acum vedem această decizie a magistraților.", a declarat Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei, potrivit antena3.ro.

Polițistul care a provocat accidentul de pe Bulevardul Laminorului [Sursa foto: Captură video]

"Polițistul Popescu nu mai are niciun fel de interdicție, poate să facă orice își dorește"

Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei, a declarat că ridicarea controlului judiciar reprezintă și ridicarea oricărui tip de interdicție în ceea ce îl privește pe agentul Constantin Popescu,

până la finalizarea anchetei:

Sigur că procurorului îi rămân în continuare alte pârghii, însă din punct de vedere a bunei administrări a justiției nu îmi explic cum a putut fi luată această decizie. Practic, polițistul Popescu nu mai are niciun fel de interdicție, poate să facă orice își dorește, nu mai trebuie să meargă și să semneze acel control judiciar. Decizia este una definitivă și am aflat-o astăzi, absolut întâmplător.", a adăugat Cuculis, pentru sursa citată.