Inainte ca Valentina Pelinel sa fie rasfatata de Cristi Borcea cu o vacanta de vis, una pe care majoritatea cuplurilor nu si-o pot permite nici in luna de miere, in insula Capri, Alina Vidican a primit vestea ca va avea nu mai putin de 10.000 de euro din partea fostului actionar dinamovist pentru a petrece alaturi de copiii lor intr-o excursie de vis.

Doar ca, pare-se, ea deja anticipase dorinta micutilor pentru vacanta si stransese banii cu pricina, asa ca suma primita de la fostul ei sot au devenit perfecta pentru altceva, urmand, cat de curand, sa fie redirectionati. Iar directia lor este una clara: afacerile.

Mai exact, Alina Vidican este decisa sa investeasca in afacerea pe care o deruleaza la Miami, locul in care s-a stabilit, un restaurant de lux, dedicat romanilor din uriasul oras din Florida. Si, spun sursele noastre, Alina Vidican va cumpara o serie de ustensile absolut necesara pentru locatia de care are grija, iar restul banilor ii va investi in vacanta deja programata pe care o va avea alaturi de cei doi copii pe care ii are cu Cristi Borcea.

Cristi Borcea, divort dificil de Alina Vidican



Borcea a mai fost casatorit de doua ori pana acum. Cu Mihaela, prima sotie, fostul actionar de la Dinamo are trei copii (pe Patrick si gemenii Angelo si Antonia Melissa), iar din mariajul cu Alina Vidican au rezultat doi copii (Alexandru si Gloria). La casatoria cu Alina, Cristi Borcea l-a avut nas pe Gigi Becali, iar despartirea dintre cei doi a fost extrem de dificila, divorul durand suficient de mult incat sa provoace o groaza de speculatii. La randul ei, Valentina Pelinel a mai fost casatorita cu Cristian Boureanu.