Dezamăgită și aproape convinsă că nu va juca la US Open din cauza condițiilor puse de organizatori, Simona Halep este pe punctul de mai amâna un alt eveniment extrem de important al vieții ei: nunta cu Toni Iuruc, bărbatul pe care îl iubește de ceva vreme deja.

”Cu siguranță că am dubii mari să particip în astfel de condiții. Nu doar pentru că ne aflăm într-o pandemie, ci și din cauza riscului pe care l-ar presupune călătoria, carantina și schimbările care pot apărea în timpul unui turneu. Nu ar fi deloc o tranziție deloc ușoară pentru corpul nostru. Știu că organizatorii și sponsorii vor ca turneele să se joace și că mulți jucători traversează perioade dificile, dar este o decizie personală pe care trebuie să o luăm. Este important să înțelegem faptul că fiecare are nevoi diferite și că suntem nevoiți să luăm decizia optimă pentru sănătatea și cariera noastră”, a declarat Simona Halep, conform New York Times.

Mai mult decâ atât, anul acesta este și cel în care trebuia să aibă nunta, dar, din motive asemănătoare, a anulat-o și pe aceasta. ”Simona și Toni Iuruc vor face, probabil, doar o logodnă mai restrânsă și nunta o vor amâna pentru la anul. La eveniment, așa cum e și normal în familia ei și a lui Toni, ar lua parte foarte mulți oameni, iar cu reglementările din ce în ce mai greu de înțeles, lucrurile sunt dificil de pus la punct. Simona Halep a vorbit cu Toni Iuruc și au decis ca, pentru a fi siguri că vor avea nunta vusurilor lor, vor face evenimentul anul viitor”, ne-a spus, în exclusivitate, un apropiat de-al familiei jucătoarei de tenis care a făcut istorie pentru România, Simona Halep.

Simona Halep a decis să renunțe la tenis pentru familie, peste câțiva ani

Mai exact, spun surse foarte bine informate din preajma campioanei la tenis, Simona Halep a decis când va renunța la sportul în care a făcut, la propriu, istorie, ea fiind singura jucătoare din lume care, de mai bine de șase ani, s-a păstrat în Top 10 mondial. ”Simona Halep va mai juca tenis până în 2022. După, este decisă să renunțe la sportul de performanță. O face de dragul familiei, vrea neapărat să se așeze la casa ei, să nu se mai streseze cu zecile, sutele, de plecări prin toată lumea. Peste trei ani va avea 31, se va îndrepta spre 32 și, cum își dorește o familie mare, trebuie să renunțe la performanță”, ne-a spus sursa citată.

Mai mult, spun sursele noastre, Simona Halep a decis că, la 32 de ani să devină pentru prima oară, mamă. ”Simona își dorește minumum trei copii, iar Toni, după ce au discutat pe acest subiect, s-a lăsat convins de avantajele de a avea o familie atât de numeroasă. Evident, copiii lor nu vor apărea acum, Simona este decisă să mai joace tenis la nivel înalt încă maximum trei ani”, ne-a mai spus sursa noastră.

În plus, mai spun sursele noastre, ieșirea de la restaurant de zilele trecute, a mai avut un scop. ”Simona Halep și Toni Iuruc au decis data la care își vor anunța, oficial, logodna. Se va petrece curând, dar, probabil, așteaptă un moment foarte bun pentru ea. Și-ar fi dorit să anunțe că se logodesc imediat după Australia, dar ea voia să facă pasul cu pricina doar dacă ar fi ajuns în finală, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat, iar Simona a fost foarte dezamăgită din cauza meciului pierdut”, ne-a mai precizat sursa noastră.

În altă ordine de idei, mai spun sursele noastre, relația cu Toni Iuruc a făcut-o pe Simona Halep, pentru prima oară, să fie, cu adevărat, liniștită că visurile ei din copilărie vor deveni realitate. ”Ea, înainte de Toni, era stresată când venea vorba de întemeierea unei familii. Este visul ei din copilărie, și-a dorit întotdeauna să se vadă în rol de soție și de mamă. Acum, de când e cu Toni, știe că i se va îndeplini visul și, probabil de aceea, este mult mai relaxată. Iar asta se vede și când vine vorba de sport, de performanță, reușește să intre în teren mai relaxată și mai focusată ca oricând. Probabil de aceea va avea, acum, în următoarea perioadă, și performanțe de ținut minte”, ne-a mai spus apropiatul Simonei Halep.

Simona Halep și Toni Iuruc, nuntă mare, la Constanța

”Se vor căsători, în 2020, în luna septembrie, după ce va participa la US Open. Evenimentul va fi unul fabulos, la un restaurant de lux din Constanța și, normal, va fi organizat conform tuturor tradițiilor machedonești”, ne-a spus un apropiat de-al familiei Simonei Halep, înaintea epidemiei de coronavirus.

Mai mult decât atât, susțineau sursele noastre, ceremonia de nuntă va fi una la care vor participa câteva sute de persoane, acesta fiind, de altfel, singurul lucru care a fost mai dificil de rezolvat, fiind puține restaurante care pot găzdui o asemenea mare de oameni. ”Vor participa toate neamurile lor, personalități din tenis, din sport, vor fi sute de invitați, poate chiar o mie. Totul a fost deja stabilit, e cam bătut în cuie și, normal, Simona Halep este încântată că a reușit să pună la punct toate detaliile. Evident, au mai rămas lucruri de rezolvat, precum rochia, costumul de nuntă al lui Toni Iuruc, dar, în mare, totul a fost stabilit”, ne-a spus sursa citată.

„Mi-ar plăcea ca nunta să fie în România. Nu știu dacă la mare, în Constanța sau în altă parte. Nu vreau să visez la ceva și să nu se poată realiza. Mi-ar plăcea ca la nuntă să fie mulți oameni, să fiu înconjurată de prieteni și de rude”, a declarat, anul trecut, Simona Halep pentru Tennis World Italia confirmând informațiile WOWbiz.ro, chiar dacă nu a dat, încă, datele exacte ale căsătorie cu Toni Iuruc.

Cu toate acestea, de curând, cei doi au decis amânarea pentru moment a evenimentului, deciși să facă, totuși, anul viitor, o nuntă fabuloasă, urmând ca, în acest an, să se mulțumească doar cu logodna.

Simona Halep a câștigat din tenis peste 36 de milioane de dolari

Sezonul 2019 a fost unul reușit pentru Simona Halep pe plan sportiv, dar și din punct de vedere financiar. Simona Halep ocupă locul al doilea în clasamentul banilor câștigați din tenis în 2019, dupa australianca Ashleigh Barty, cea care deține și primul loc în topul WTA. Campioana de la Wimbledon a strâns 6.962.442 de dolari în 2019, iar în toată cariera ei, Simona Halep a câștigat 36.551.855 dolari. Mai mult, încurajată din plin de Toni Iuruc, Simona Halep, este decisă să câștige un trofeu uriaș pentru cariera sa, aurul la Olimpiada de la Tokyo, motiv pentru care, probabil, va accepta să fie sportivul care va purta drapelul României la Jocurile Olimpice.