Decizie neașteptată a judecătorilor în cazul lui Alex Bodi! S-a întâmplat în urmă cu puțin timp! Primele declarații

Alex Bodi ar fi trebuit să afle astăzi, 8 ianuarie, dacă se va întoarce sau nu la închisoare. Ce au decis magistrații?

In articol:

Înainte de sărbători, Alex Bodi a fost plasat în arest la domiciliu , iar ziua de vineri, 8 ianuarie, ar fi trebuit să fie una decisivă pentru afacerist. Alături de avocatul său, Cătălin Dancu, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a ajuns la Tribunalul Dolj, unde ar fi trebuit să afle dacă se întoarce sau nu după gratii.

Decizie neașteptată a judecătorilor în cazul lui Alex Bodi

Spre surprinderea tuturor, s-a decis amânarea procesului până în data de 18 ianuarie. Avocatul afaceristului a făcut și primele declarații în momentul în care a ieșit din incinta tribunalului, însoțit de Alex Bodi.(Alex Bodi, dezvăluiri din spatele gratiilor! ”E dezamăgit, stă cu 3 deținuți în celulă, nu are televizor sau frigider”! Dezvăluiri exclusive făcute de avocat)

„Magistrații au decis amânare. 18 ianuarie în ambele dosare. Trebuie studiate cauzele, dosarele, probele, documente video, tot ce este necesar ca și judecătorul să analizeze propunerea și măsurile, pentru csre s-a dat termen de 18 ianuarie. Până pe data de 18 nu se întâmplă nimic.

Alex Bodi e liber și ne vedem pe 18 ianuarie. Măsura rămâne. Ramâne să fie verificată în termenul din 18”, a declarat Cătălin Dancu în exlusivitate pentru Antena Stars.

Ce declara avocatul lui Bodi în urmă cu câteva săptămâni?

”Este dezamăgit, este frustrat, e o presiune pe umerii lui. Îmi spune: ”Cătălin, efectiv, eu nu știu de unde au scos ăștia toată povestea asta în care să fiu pus la un asemenea nivel, atât de jos și să suport asemenea restricții în condițiile în care eu nu am de-a face cu acest dosar”.

Alex Bodi are aceleași condiții pe care le au cei care sunt în arestul inspectoratului de poliție, nu vă închipuiți că sunt alte condiții. Nu stă singur, nu are frigider, televizor sau covoare persane. Stă exact ca orice alt arestat preventiv fără nici un fel de privilegiu.

Ultima dată, erau 4 în celulă, acum Dumnezeu știe câți or mai fi sau unde-l mută. La data respectivă, la început, când am vorbit eu cu el stăteau 4. Arestul se face într-o clădire veche, sunt clădirile alea faimoase ale lui Ceaușescu. Acum, mă pun și eu în locul comandantului, de ce trebuie să-i dea lui condiții speciale față de ceilalți. Nu există așa ceva: are aceleași condiții, e într-un arest preventiv, de aia nici nu stă într-un penitenciar”, a declarat Cătălin Dancu într-un interviu exclusiv pe pagina de Facebook a WOWbiz.ro.