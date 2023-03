Decizie neașteptată! Unde va continua Angel Di Maria să joace în sezonul următor. Mijlocașul se află în ultimele luni de contract cu Juventus

In articol:

Angel Di Maria a elucidat misterul! Unde va continua să joace mijlocașul argentinian, după ce s-a zvonit că e gata să accepte o altă provocare, tot în Europa.

Unde va continua Angel Di Maria să joace în sezonul următor

Angel Di Maria (35 de ani) se află în ultimele luni de contract cu Juventus. După ce s-a zvonit că argentinianul e gata să spună „adio!” italienilor și să accepte o altă provocare, tot în Europa, pare că mijlocașul s-a răzgândit și va semna un nou angajament cu Juventus, notează sport.ro.

Clubul italian se află deja de ceva vreme într-o situație delicată din punct de vedere sportiv și administrativ, astfel că, erau de așteptat schimbări în ceea ce privește lotul grupării torineze, din sezonul următor. Însă, Di Maria nu se dă înapoi, mai ales că are un rol important în echipa care a dominat fotbalul din Italia între anii 2011 și 2020.

Juventus a căzut din clasament după ce a fost depunctată cu 15 puncte pentru fraudă fiscală, însă a reușit să revină pe locul 7, cu 35 de puncte, la

egalitate cu Bologna, se arată pe sursa citată mai sus.

Unde va continua Angel Di Maria să joace în sezonul următor [Sursa foto: instagram.com/angeldimariajm]

Citeste si: Cristina izbucnește în lacrimi după neînțelegerile cu Mihaela „Mi-a amintit de familia mea”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Citește și: Karim Benzema nu mai este dorit la Real Madrid? Șefii clubului iau în calcul aducerea unui alt atacant pe post de titular. Vezi cine sunt posibilii înlocuitori ai lui Benzema

Argentinianul are o poveste de viață impresionantă

Angel Di Maria, asemenea tuturor fotbaliștilor din America de Sud, a fost un copil fără prea multe posibilități. Tatăl lui nu a crezut în talentul său de fotbalist, însă mama sa da! Chiar ea îl ducea, de la vârsta de patru ani, cu bicicleta, la antrenamentele lui El Torito, o echipă micuţă din localitatea natală.

„Era un copil slăbuţ, timid, aproape că nu vorbea. Dar pe teren se transforma. Era un jucător foarte agresiv, cu simţul golului. Se vedea de atunci că are calităţi, dar niciodată nu mi-am imaginat că va ajunge unde e acum. Îl văd acum alături de Mourinho, Ancelotti, Maradona şi nu îmi vine să cred că e acel Angelito.”, povestea despre el Marcelo Trivisonno, fost antrenor la juniorii lui Rosario Central, care a mai povestit și că primul pas important l-a făcut când l-a cumpărat de la El Torito, când Angel avea doar 6 ani, în schimbul a 26 de mingi!

„Nimeni nu şi-a imaginat că acel copil care de multe ori venea la antrenamente cu mâinile murdare de cărbune şi, uneori rănite, pentru că-şi ajuta tatăl, pe Miguel, să transporte lemn de foc şi cărbune, va avea un viitor atât de strălucitor.”, a conchis el Marcelo Trivisonno.

Citeste si: „Eu n-am nevoie de ginere.” Mama Deliei, mesaj uluitor după ce ginerele săi i-a luat pe cei doi copii acasă! Ce se întâmplă în familia sa- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 5 martie 2023. Fecioarele trebuie să se odihnească mai mult în această perioadă- stirilekanald.ro

Citeste si: "Fă ceva în legătură cu copiii tai. Ține-i departe de mediul toxic în care trăiesc!" Apel disperat către fostul soț al Oanei Matache- radioimpuls.ro

Citește și: Noi detalii ies la iveală după ce starul lui PSG, Achraf Hakimi, a fost acuzat de viol! Iată ce a declarat presupusa victimă a fotbalistului marocan

Angel Di Maria: „Banca ne bătea foarte des la ușă pentru datorii… a fost greu… să trăiești de pe o zi pe alta”

Angel venea cu mâinile murdare și rănite, fiindcă dincolo de fotbal își ajuta familia să supraviețuiască. Sărăcia era nemiloasă! „Tatăl meu lucra într-o afacere cu cărbuni, iar eu cu sora mea ne trezeam de dimineață pentru a-l ajuta. Ca eu să am ghete de fotbal, surorile mele trebuiau să meargă desculțe. Eram foarte săraci, iar părinții nu își permiteau mai nimic”, povestea Di Maria în „theplayerstribune”.

„Inițial, tata a avut un aprozar, loc în care trăiam noi toți, dar din cauza unui om care l-a păcălit am fost nevoiți să ne reprofilăm și am ajuns destul de rău cu banii, banca ne bătea foarte des la ușă pentru datorii… a fost greu… să trăiești de pe o zi pe alta, fără să ai siguranța că mai ai casă și mâine…Chiar dacă eram copil, aveam 9 sau 10 ani pe vremea aceea, îmi amintesc foarte bine cum tata lucra în frig și ploaie din greu pentru a reuși să își întrețină familia. M-am rugat mereu lui Dumnezeu să-și întoarcă privirea și la noi și am jurat că voi schimba situația din familia mea.” ,a dezvăluit celebrul jucător pentru sursa citată.

Sursa: sport.ro