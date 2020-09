Sorin Buţă, om de afaceri

In articol:

Ioan Sorin Buţă se afla în arest la domiciliu, însă și-a continuat afacerea care l-a adus în postura de acuzat. El intermedia contracte pentru firma de dezinsecție pe care tocmai o înstrăinase. Asta, deși judecătorii hotărâseră că Buță nu are voie să desfăşoare activităţi de prestări servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.

Însă, pentru magistrați nu a avut importanță faptul că inculpatul nu respectă decizia judecătorească și l-au scos din arest la domiciliu și pus sub control judiciar.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luate faţă de inculpatul Buţă Ioan-Sorin, fără antecedente penale (...), trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și trafic de produse sau substanțe toxice în formă continuată (3 acte materiale), toate în concurs real.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: (...) să nu desfăşoare, în mod direct sau indirect, activităţi de prestări servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare; atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, au decis atunci judecătorii.

Ioan Sorin Buţă a încălcat decizia judecătorească

În urma unui reportaj a jurnaliștilor de la spynews, a ieșit la iveală faptul că Ioan Sorin Buţă intermedia contracte pentru firma de dezinsecție pe care tocmai o înstrăinase.

„Domnul Buţă îmi trimite clienţi pentru că aşa am convenit în momentul în care am achiziţionat de la el mai multe utilaje. Le-a vândut la 25% din preţul real, aşa că pentru mine a fost mană cerească. Când îl sună vreun client, îl direcţionează către mine, iar eu efectuez dezinsecţie sau deratizare, cu produse avizate de minister. De când a fost acuzat că a ucis persoanele acelea, iar firma lui nu a mai funcţionat, pe piaţă a rămas o felie mare de tort, pe care noi, cei care avem firme autorizate, am împărţit-o între noi”, explica atunci, afaceristul recomandat de Ioan Sorin Buţă, pentru sursa citată.

Afaceristul a otrăvit 86 de oameni

Sorin Buţă, în zilele de 15, 16 şi 18 noiembrie 2019, între diferite intervale orare, a efectuat activităţi de deratizare în trei imobile diferite de pe raza municipiului Timişoara.

„În acest scop a folosit fără drept insecticidul cu denumirea Delicia - GASTOXIN, sub formă de tablete, produs omologat în România de Ministerul Agriculturii ca produs de protecţia plantelor, ce conţine o substanţă foarte toxică (fosfură de aluminiu, concentraţie 56%), fără a avea autorizaţie de utilizare eliberată de către Autoritatea Naţională Fitosanitară, activităţi în urma cărora gazul toxic emanat de către insecticid în contactul cu aerul s-a răspândit la apartamentele locuite dintr-unul din imobilele respective, alăturate celor în care a fost folosite substanţa toxică, conducând apoi la decesul a trei victime (doi minori şi un adult)", a precizat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, Violeta Filip.

Doi copii, unul în vârstă de zece zile şi unul de trei ani, şi mama celui din urmă au murit, iar alte 83 de persoane, din care 56 de adulţi şi 27 de copii, s-au prezentat pentru investigaţii la trei spitale din Timişoara, acuzând simptome ale otrăvirii.