Ion Surdu a plecat din România

Ion Surdu a plecat din România! Decizie radicală și de ultim moment a faimosului Ion Surdu! Câștigătorul sezonului 3 de la Exatlon și, totodată, unul dintre cei mai populari concurenți din toate edițiile, a ales să nu mai rămână la Cluj, orașul în care locuia de ani de zile și lupta în competițiile de MMA! Motivul are legătură cu faptul că situația în concursurile sportive mioritice este critică după pandemia de coronavirus și, pentru el, nu se întrezărește nici măcar o speranță din punct de vedere sportiv.

Ion Surdu a plecat din România! "Nu sunt destui oameni cu care să te antrenezi, mă refer de o pregătire la un anumit nivel, unul mai înalt"

În premieră pentru WOWbiz.ro, reporterii site-ului au aflat că Ion Surdu a plecat din România săptămâna trecută, doar cu bilet de dus spre...Polonia, țară în care se va antrena și va concura în viitorul apropiat! ”Am luat decizia de a pleca din România, fiindcă aici, nu ai cum să faci performanțaa dorință în sportul pe care îl practic. Nu sunt destui oameni cu care să te antrenezi, mă refer de o pregătire la un anumit nivel, unul mai înalt, și pe lângă acest lucru, nu sunt persoane care să investească. Lumea ne vede pe noi, luptătorii de MMA ca pe niște gangsteri, ca pe niște pești și nu este OK lucrul acesta, pentru că noi am încercat cât de cât să schimbăm mentalitatea oamenilor, dar este foarte greu”, a declarat Surdu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ion Surdu va sta în Lodz! ”Oamenii sunt foarte primitori și tind să cred că o să rămân pe o perioadă mai îndelungată aici”

Ion Surdu a plecat din România! Ion Surdu a plecat din România! Faimosul avea să mai detalieze pentru WOWbiz.ro, spunând a ales să meargă pe cont propriu în Polonia, ca un lup singuratic. ”Ușor, ușor, o să ajungem unde ne dorim… Am luat decizia de a pleca, fiindcă aici am condițiile mai bune, am oameni cu care pot să mă antrenez, am tot îmi doresc, tot ce vreau pentru a ajunge la obiectivul dorit și cel mai înalt nivel, pentru a reprezenta România și Moldova, așa că, m-am mutat o perioadă în Lodz, în Polonia. Este un oraș destul de mare, cu un milion de locuitori, în care viziunea și oamenii sunt diferiți de cei din țară, mai ales viziunea față de sporturile de contact, ceea ce mă avantajează. Eu mă antrenez într-un club Sharktgopting, este unul dintre cele mai bune cluburi din Polonia, are cei mai mult sportivi, un antrenor foarte bun, coach Zabor, care are foarte multe conexiuni în toată lumea. Momentan, stau la un prieten, dar cu siguranță, în următoarele două săptămâni, am să îmi iau o chirie. Sincer să vă spun, îmi place Polonia, mă simt ca acasă, oamenii sunt foarte primitori și tind să cred că o să rămân pe o perioadă mai îndelungată aici. Așa că, pe această cale, țin să le mulțumesc celor de acasă, celor care mă susțin, vreau să îi mulțumesc antrenorului meu Prian Tudor Mihai și managerului meu, Sebastian Haidu, coechipierilor de la MMA Transilvania Cluj, cu care m-am antrenat și au suferit, au rezistat la pumnii mei... Acum, începe o nouă viață, un nou capitol al vieții mele, mai bine zis, și muncim, muncim și iar muncim. O să pregătesc ceva frumos, stați aproape de mine”, a declarat câștigătorul Exatlon.

Ion Surdu a plecat din România! Faimosul l-a ajutat pe fostul său rival cu o sumă de bani, pentru fratele lui

Ion Surdu a plecat din România!Anul trecut,La finele competiției Exatlon, pe luptătorul MMA l-a emoționat puternic povestea tristă a adversarului său Cristian Dumitrache, cel care s-a înscris în show-ul de supraviețuire pentru a-și salva fratele mai mic, Ștefan! Băiețelul suferea de cinci afecțiuni grave și chiar a fost un miracol că a trăit până la vârsta de 12 ani. Mai mult, în ziua în care ”războinicul” a plecat la Exatlon, puștiul a fost la un pas de moarte. După ce a ascultat toată drama, faimosul a impresionat, astfel că, după ce a câștigat Exatlon, imediat, pe adresele de socializare a apărut informația conform căreia el a dorit să ofere, din premiul pus la bătaie de organizatori, o sumă de bani lui Dumitrache. Cu acei bani, fratele ”războinicului” ar putea să urmeze un tratament care să îl ajute să ducă o viață normală, să poată merge și comunica.

"În Republica Dominicană, nu am știut cu ce probleme se confruntă Cristi, în primul rând pentru că nu aveam cum să vorbim, el fiind în tabăra" războinicilor", apoi, nici nu puteam discuta între noi nimic în competiție. Însă, când am ajuns în țară și am aflat de fratele lui bolnav, sincer, am fost extrem de impresionat. Atunci, l-am sunat și i-am spus că vreau să îi ofer o sumă din premiul câștigat la Exatlon. Drept dovadă, imediat ce mi-au intrat banii în cont, am transferat din ei o o parte pe numele lui Dumitrache, de fapt acelui copil bolnav. Așa am simțit să fac", a declarat și Ion Surdu la emisiunea online ”Ștafetă mixtă” de la WOWbiz.ro, în urmă cu ceva vreme.