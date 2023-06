Declarația bunicii fetei de 12 ani ucisă în apartamentul din Berceni, contrazisă de un martor! Ce s-a aflat acum ar putea răsturna totul: „Nu am mai văzut-o de o lună”

In articol:

Lorica, bunica maternă a fetiței de 12 ani găsită moartă într-un apartament din Berceni, spune că fiica ei, Simona, mama fetei obișnuia să meargă cu ea la scări, acolo unde făceau curățenie împreună. Un martor le contrazice.

Bunica Lorica, însoțită în permanență de fiica ei

Care este, de fapt, adevărul?

Lorica spunea că aproape de fiecare dată când mergea să facă curățenie pe la blocuri era însoțită de fiica ei. Împreună au fost și în ziua de 11 aprilie, când se crede că fetița de 12 ani a fost ucisă. Simona, mama fetei, susține că s-ar fi aflat la spălat de scări, însă un martor spune că nu este adevărat.

Martorul a povestit că bunica Lorica venea împreună cu soțul ei să facă curățenie, iar Simona nu ar fi însoțit-o niciodată pe mama ei, așa cum au declarat și ele la un moment dat.

„Când e liber ăla (n.r. soțul Loricăi) lunea, iar noi lunea ne ducem în spatele blocului și ia gunoiul. Ea nu se duce, că e femeie.

O înțeleg aici, să-l ia, are să-l ia cu găleata. Și vine bărbatul ei, pleacă de pe stradă, lasă mătura cu care mătură pe stradă și bărbatul ei face. N-a venit niciodată cu fiică-sa!”, a spus un martor, la Acces Direct.

Martorul a mai subliniat și că nu a mai văzut-o pe bunica Lorica de la Paște. De obicei, cele două se intersectau atunci când se aflau la spălat de scări, dar nu știe dacă mama Simonei a venit în alt interval decât cel despre care știe martorul.

„Și vine singură sau, de cele mai multe ori, îl trimite pe soțul ei, al bunicii. Lorica are vreo 5-6 scări. Dar vine, nu știu, eu nu am stat să o pândesc. Eu nu am mai văzut-o (n.r. pe Lorica) de vreo lună. Înainte de Paște nu. Înainte de Paște, administratorul mi-a lăsat mop, detergent, d-astea(...) Deci, a venit înainte de Paște(...) Dar nu vine însoțită de nimeni”, a mai spus martorul, la Acces Direct.

Declarații cutremurătoare în dosarul copilei de 12 ani

La prima audiere, Simona a declarat că nu a știut de crimă și că nu era acasă când s-a întâmplat nenorocirea. Ultima data când femeia și-a văzut fetița a fost când concubinul ei a spus că o duce acasă, cu tot cu bagaje, iar când mama s-a întors acasă de la muncă, bagajele erau tot în casă. Potrivit legiștilor, fetița de 12 ani a murit în chinuri groaznice, înainte de Paște.

„Ultima oară când am fost cu mama la muncă el a rămas cu fata singur și a zis că o duce acasă, și bagajele când am ajuns de la muncă, pe la 1:00-2:00 erau tot acasă”, a mai spus mama fetei.