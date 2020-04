Fanii show-ului Survivor România au văzut clar că războinicii Andrei Ciobanu și Karina trăiesc o poveste de dragoste frumoasă în Republica Dominicană, una care, însă, pare să îi deranjeze pe colegii lor în aceste momente, mai mult decât atât, s-a ajuns chiar și la nominalizări de eliminare pentru ca ei să se despartă și să se spargă „bisericuța” formată de ei.

Andrei și-a atacat colegii după ce a fost nominalizat în Consiliu. ”Ne băgați cuțitul în spate?”

Modul în care au fost exprimate opiniile de către războinici, chiar în Consiliu, i-a luat prin surprindere pe cei doi protagoniști, astfel că au început și dezvălurile și din partea lor. ”În momentul în care eu și Karina am devenit un cuplu, voi toți ați fost lângă noi la malul oceanului, ați văzut întreaga scenă. Ați venit și ne-ați spus numai cuvinte frumoase, ați mers pe ideea că ne potrivim, iar Survivor înseamnă și iubire, nu numai competiție. Nimeni nu a avut nimic împotrivă! Acum, constat că nu credeți în relația noastră, că noi suntem falși, că ne-am unit forțele doar pentru a face strategii. Unde este adevărul? În clipa în care ne-ați îmbrățișat sau în aceste momente, când ne băgați cuțitul în spate?”, au fost cuvintele lui Andrei, care astfel, a dorit să arate că la ”oficializarea sentimentelor”, a fost toată lumea prezentă.

Totuși, felul în care Andrei Ciobanu și-a susținut punctul de vedere sau lacrimile Karinei, vărsate în camp nu i-au impresionat deloc pe colegi lor. Mai mult decât atât, ei au mers pe aceeași idee, și anume, că perechea lor nu este una reală, ci doar una pentru competiție, cel puțin dintr-o singură direcție.

Drept dovadă, la ieșirea din concurs, Cristian a afirmat clar! ”Eu sunt sincer! Karina nu îl iubește pe Andrei de la Survivor România. El într-adevăr, o iubește pe ea, m-a luat deoparte încă de când a început să aibă sentimente pentru ea, și știu tot ce se petrece în sufletul lui. Este, dacă vreți, îndrăgostit lulea. În schimb, la ea, am rețineri. Cred mai mult într-o prietenie,într-un parteneriat strategic”, a declarat sportivul la emisiunea Ștafeta mixtă, difuzată pe WOWbiz.ro. Dezvăluirea războinicului vine, astfel, în completarea declarației date de mătușa concurentei, Dana, care, în premieră, la WOWbiz.ro, a avut aceeași părere. ”M-a surprins, nu aș fi crezut niciodată că o să se întâmple așa ceva acolo, în condițiile acelea grele, chiar precare. El mi se pare că ține mult la Karina, în schimb, ea este mai degrabă surprinsă, plăcut bineînțeles, decât plină de iubire. Adică, ea nu este îndrăgostită, sigur, și am mai spus-o. Am crescut-o de la opt ani, a stat numai cu mine și o cam cunosc. Eu niciodată nu am văzut-o îndrăgostită până la vârsta asta, și a avut mulți prieteni! În plus, există mulți băieți care îi fac curte la Craiova, și o așteaptă disperați să vină acasă de la Survivor România”, a declarat Dana la emisiunea Ștafeta mixtă!