Declarația care l-ar putea face pe Daniel Balaciu să înfunde pușcăria! A fost adăugată deja ca probă la dosar. Dana Roba a vorbit despre asta chiar în ziua în care și-a confruntat soțul în instanță

Dana Roba a trecut prin clipe extrem de grele în ultimele luni din viața ei, după ce Daniel Balaciu, cel care îi era soț, a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în cap, până a ajuns în comă.

Dana Roba, declarații cutremurătoare despre întâlnirea cu Daniel Balaciu

Astăzi a avut loc prima confruntare dintre cei doi, în fața instanței, iar bruneta a povestit tot ce s-a întâmplat în sala de judecată.

Dana Roba a trecut prin cumpăna vieții sale după ce soțul ei a bătut-o cu bestialitate până a ajuns în comă. Bruneta s-a recuperat destul de repede și și-a reluat viața fix de unde rămăsese. Daniel Balaciu este în spatele gratiilor, încă din ziua incidentului, iar astăzi a avut loc prima confruntare cu soția lui. Dana le-a povestit fanilor săi de pe Instagram prin ce clipe grele a trecut, în urmă cu câteva ore, dar și ce a avut de spus bărbatul care aproape a ucis-o.

„Eu am plâns timp de o oră încontinuu cât am stat la audieri, el nu a dat nici măcar o lacrimă, se uita așa cu sânge rece la mine. El nu a zis nici măcar o dată „Îmi pare rău ce am făcut, regret, toată stima și respectul pentru femeia asta care mi-a făcut doi copii”. Nu a folosit cuvintele astea, din contră, el voia să se scuze... Și de data aceasta nu l-am mai lovit cu jucăria, cum a spus el în declarație, ci l-am lovit cu o ascuțitoare în cap. Eu nu mai știu ce să mai cred. De foarte multe ori și mereu încearcă să schimbe declarațiile și nu înțeleg cine îl învață atât de prost să schimbe declarațiile, pentru că el ar trebui să își susțină ceea ce a declarat prima dată, dar cred că a uitat”, a

spus Dana Roba pe Instagram.

Una dintre fiicele Danei Roba a depus declarație despre ziua incidentului

După ce Dana Roba a fost externată au ieșit la iveală detalii terifiante despre momentul în care soțul ei a bătut-o cu un ciocan în cap. Vedeta a descoperit că cele două fetițe ale sale, Chantal și Celine, se aflau în casă în acel moment și au asistat la toată scena.

Recent, Dana a dezvăluit că fiica ei, Celine a vorbit despre acea zi, iar mama sa a făcut tot posibilul ca acea mărturie să fie adăugata în dosar.

„Declarația lui Celine nu a fost depusă la dosar, dar m-am dus de la Parchet, am depus-o pe stick și m-am întors cu ea la Parchet, pentru că este foarte importantă declarația copilului”, a mai spus bruneta.