Declarația cutremurătoare a lui Benone Sinulescu, în urmă cu un de zile: „Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”

Benone Sinulescu s-a stins din viață în urmă cu o zi. Celebrul cântăreț a fost găsit fără suflare de către soția lui, în propria lor locuință. Problemele de sănătate ale artistului erau din ce în ce mai grave, însă el refuza să meargă la spital, de frica infectării cu noul coronavirus.

Această frică a artistului a început încă de la debutul pandemiei.

În urmă cu un an de zile, Benone Sinulescu povestea că s-a mutat departe de focar și încearcă să se protejeze cât poate de mult. Timpul liber și-l ocupa cu activități plăcute, care îl mențineau ocupat și fără gânduri la problemele sale de sănătate.

„Suntem departe de focar, cam la 60 de kilometri de Arad. Îmi e frică să stau acolo, deci în casa aia nu avem ce căuta deocamdată.

Am ce face în timpul liber, nu mă plâng. Cu sănătatea stau bine… Fac agricultură de plăcere, am o grădină mare, până în pădure…

Un hectar și jumătate, cam așa. Am făcut multe lucruri, am tot felul de răsaduri. Aștept să treacă timpul, mai departe de pădurea din Bârzava nu ieșim…”, declara Benone Sinulescu.

Benone Sinulescu a murit la vârsta de 84 de ani

Ce spune Benone Sinulescu despre moarte?

În același interviu, celebrul cântăreț a vorbit despre zvonurile din presă pe care le-a citit de-a lungul timpului, cu privire la faptul că s-a stins din viață.

el a făcut o dezvăluire șocantă la vremea respectivă. În cazul în care ar muri cu adevărat, Benone Sinulescu a mărturisit că nu i-ar părea rău.

„Știți, am fost singur la părinți. Am crescut singur. Fratele meu a murit de mic. Eu am zis că nu mă dau la o parte nici de-al dracului!

Chiar mă amuză că am văzut pe niște burtiere la televizor că am murit de vreo șase ori. Oamenii ăștia sunt atât de tâmpiți.

Deci am murit de vreo șase ori în presă. Vreau să vă zic ceva. Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”, a mai spus artistul.