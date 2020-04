Asiana Peng este o apariție exotică la Survivor România. Fostă gimnastă, componentă a lotului olimpic al României, cu 50 de medalii în palmares, prezentă la competiții naționale și internaționale, cu tiluri obținute la bârna și la sol, de altfel chiar este și medaliată cu aur la ambele categorii, „faimoasa” mizează în competiția din Republica Dominicană pe puterea ei de adaptare și pe faptul că nu îi este teamă de nimic. ”Micul balaur”, așa cum o alintă coechipierii, este extrem de bună în show și se detașează printre cele mai bune concurente.

Ne iubim și nu cred că vreo persoană poate intervene între noi”

Dincolo de competiție însă, Asiana Peng se poate lăuda și cu o viață personală frumoasă, în care există foarte multă dragoste. Faimoasa are un iubit student la Facultatea de Medicină, o persoană la fel de puternică și sigură pe ea care o adoră pe sportivă și o susține în toate demersurile sau situații critice.

”Nu am pierdut nici măcar o secundă din Survivor România. Cel mai greu moment de până acum a fost atunci când a fost nominalizată. Îmi aduc aminte că eram în sufragerie și când am auzit numele ei, nu mi-a venit să cred, pur și simplu, mi-a căzut fața, mai ales că se discutase despre evoluția echipei, că ei vor gândi ca un tot unitar, iar când se votează se scoate din echipă singura atletă. Asiana are 14 ani de sport în spate. Lumea a prins drag de ea, a ajuns la inima telespectatorilor, sunt sigur că va merge mult în show”, a declarat Alex la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, apoi a specificat că o iubește pe gimnastă, căreia i-a dăruit un medalion cu numele ei.

Mai mult decât atât, lui Alex nu i-a fost teamă deloc de vreo scădere a sentimentelor a faimoasei față de el, atunci când, de 1 Martie, războinicul Cristian i-a oferit o brățară și i-a spus că este îndrăgostit de Asiana. ”Dacă băiatul acesta are alte gânduri... ghinion! Eu știu ce am acasă! Ați văzut de altfel că ea a zis că inima ei este dată. Ne iubim și nu cred că vreo persoană poate intervene între noi”, a comentat tânărul pentru WOWbiz.ro.

Asiana Peng, impresionată până la lacrimi de iubitul ei! ”Sunt tot mai convins de iubirea noastră”

O consolidare a sentimentelor dintre faimoasă și studentul la Medicină și-a mai consumat un episod marți seara. După proba de comunicare câștigată de echipa roșie, Asiana Peng a fost impresionată până la lacrimi de iubitul ei. Tânărul i-a spus cât de mult o adoră și abia așteaptă clipa să o revadă. ”Te iubesc enorm, ești viața mea. Sunt atât de emoționat că pot să vorbesc acum cu tine, după trei luni în care te-am văzut doar la televizor, încât, nu pot să redau în cuvinte. Nici când am intrat la facultate, nu am fost atât de fericit! Îți spun sincer că am avut o premoniție că vom putea legătura. Aseară, te-am visat, erai departe, dar îmi spuneai că ești bine, că te gândești la mine și că eu sunt cel care contez pentru tine. M-am trezit cu zâmbetul pe buze și mai convins de iubirea noastră”, i-a spus Alex la telefon, prin mesaje, moment în care micuța gimnastă a început să plângă.