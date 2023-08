Declarația de dragoste pe care Gabriela Prisăcariu i-a făcut-o lui Dani Oțil, la ceas aniversar. Toată lumea a văzut mesajul

In articol:

Dani Oțil se poate declara un bărbat cu adevărat împlinit. La 43 de ani, prezentatorul este mai fericit ca oricând, mai ales că îi are alături pe fiul și soția lui.

Dani Oțil a împlinit 43 de ani!

Chiar în această zi specială, Gabriela Prisăcariu nu a putut să rateze ocazia și i-a transmis un mesaj cu adevărat emoționant.

Dani Oțil este unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din showbiz-ul românesc, iar acest lucru s-a dovedit în urma carierei sale longevive și de succes. Ajuns la vârsta de 43 de ani, prezentatorul se poate declara un om împlinit pe toate planurile. În viața personală îi merg toate ca pe roate, mai ales de când o are alături pe Gabriela Prisăcariu și fiul lor, Tiago. Relația de iubire dintre cei doi este foarte sudată, astfel că în urmă cu o mai puțin de o lună ei au făcut și marele pas la altar. Azi, la ceas aniversar, blondina a ținut să-și exprime încă o dată dragostea pentru partenerul ei.

„La mulți ani, iubitul meu!”, a scris Gabriela Prisăcariu, pe Instagram, alături de o poză cu soțul ei.

Postarea făcută de Gabriela Prisăcariu, pe instagram! [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: O femeie câștigă sume impresionante dintr-o afacere bizară cu melci. „Viața mi s-a schimbat total”- stirileprotv.ro

Citește și: Adevărul despre relația Gabrielei Prisăcariu cu mama lui Dani Oțil. Declarația care arată clar cum se înțeleg cele două

Cei doi soți și-au petrecut luna de miere într-o destinație de vis

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au făcut nunta la finalul lunii iulie, iar la fericitul eveniment au fost prezenți foarte mult invitați, fiind o petrecere cu fast. Ei bine, nici luna de miere nu a fost mai prejos, astfel că cei doi soți au ales să meargă în Grecia, într-o locație de vis. Pe rețelele de socializare, ei au ales să împărtășească și cu fanii câteva fotografii.

„Deci pe vremuri când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta super agitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi.

Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a spus Gabriela Prisăcariu, pe rețelele de socializare.

Dani și Gabriela, în luna de miere! [Sursa foto: Facebook]