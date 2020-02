Recent, Anamaria Lintaru s-a trezit în mijlocul unui scandal incredibil. Andra Volos, actuala iubită a lui Bogdan Mocanu, bărbatul cu care ea a avut o idilă la Puterea Dragostei, a cedat în fața ironiilor sale și a reacționat public printr-un vlog extrem de dur.

Bruneta a vrut să îi răspundă astfel tuturor ironiilor și filmulețelor pe care Ana le-ar fi făcut de-a lungul timpului, dovadă clară că, din punctul ei de vedere, s-ar fi umplut paharul.

, i-a spus iubita lui Bogdan Mocanu pe vlog.

Andra i-a trimis un mesaj dur blondei Anamaria Lintaru!”Stai frumos pe fundulețul tău și nu mai căuta băgare în seamă”

Andra de la Puterea dragostei nu s-a oprit aici și a marșat pe un mesaj acid de final, în care, probabil, a dorit să își consolideze locul în viața iubitului său de la Puterea Dragostei.

Anamaria Lintaru i-a dat replica iubitei lui Bogdan Mocanu!”Nu m-aș băga niciodată într-o relație”

, sunt cuvintele Andrei Voloș pentru Anamaria Lintaru, trimis pe Instagram.

Anamaria Lintaru a replicat și ea dur, într-un live exclusiv pe WOWbiz.ro, în care i-a explicat clar că nu ar fi trebuit să o pună la zid din cauza unor glume nevinovate. ”Andra s-a supărat atât de tare pe mine, încât m-am trezit cu un mesaj vocal, extrem de dur și de vulgar. Apoi, mi-a spus că mă roade gelozia și invidia. Nu este deloc așa cum spune ea, căci, până acum, nu am vorbit niciodată urât despre ea și Bogdan. Mai mult, nu i-am trimis niciodată mesaje lui Bogdan, eu nu m-aș băga niciodată într-o relație. E doar în închipuirea ei. Dacă aș mai fi ținut la el, poate aș fi suferit în tăcere, dar nu i-aș fi făcut nimic rău”, a conchis Ana de la Puterea dragostei.

Anamaria Lintaru a spus despre Bogdan Mocanu! ”Am luat decizia ambii, de multă vreme”

În plus, Anamaria Lintaru a spus adevărul despre Bogdan Mocanu! În premieră pentru WOWbiz.ro, frumoasa blondă a dat cărțile pe față!

”Nu înțeleg virulența Andrei niciodată, fiindcă eu și Bogdan nu mai avem nimic în comun. Nu am mai vorbit deloc, am încercat să nici nu mă fac văzută pentru el. Sincer, noi ne-am întâlnit ultima dată în octombrie, atunci, am și discutat mai mult, însă nicidecum nu s-a pus problema de o relație sentimentală. Am luat decizia ambii, de multă vreme, să nu fie nimic mai mult în viața noastră și punct”, a comentat Ana. Citește și ce a mai spus la final despre Andra pe kfetele.ro