Alex Velea s-ar fi căsătorit cu Smiley, bunul său prieten, după cum a declarat într-un interviu nonconformist. Velea a revenit în prim-plan la începutul anului, datorită scandalului cu Abi Talent, dar el a atras atenţia şi în 2010. (vezi cum l-a distrus Tudor Şişu pe Abi Talent)

Întrebat ce părere ai despre oamenii din comunitatea gay, Velea a răspuns: „Dacă eu eram gay, mă căsătoream cu Smiley, aşa mult îl iubesc! Lăsând gluma la o parte, vreau să subliniez că Smiley este unul dintre cei mai importanţi oameni din viaţa mea. Îl respect enorm şi formăm o echipă extraordinară la studioul Hahaha Production”.

Alex Velea s-ar fi căsătorit cu Smiley: "Nu am fost un sfânt"

La acel moment el o ceruse de soţie pe Ana, de care s-a despărţit ulterior, pentru a se însura cu Antonia. „Ai înşelat vreodată?”, a mai fost chestionat Velea. „Din păcate, da. Şi regret foarte mult. Nu am fost un sfânt, dar am fost un bărbat fidel. O singură dată am greşit şi chiar îmi pare foarte rău. Eu am iubit foarte mult, dar am şi suferit ca un câine când am fost părăsit”, a mărturisit cântăreţul.

Întrebat dacă a încercat vreodată drogurile, Velea a declarat: “Hehe, am fumat o ţigară de marijuana la Amsterdam, acolo unde este legal! Mi s-a părut ceva inedit, am râs ca prostul, dar nu aş face un obicei din asta, chiar dacă aş locui în Olanda”.