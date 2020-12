Declarație incredibilă de dragoste pentru o concurentă de la ”Puterea Dragostei”! Orice femeie o poate invidia

Și, pare-se, acum la câteva luni după ce s-au cunoscut, Ahmed, iubitul frumoasei Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” a făcut un gest care a dat-o pe spate de blondină.

Mai exact, o declarație de dragoste care spune totul despre sentimentele pe care le împărtășesc cei doi, declarația cu pricina fiind făcută cu ocazia zilei de naștere a focoasei foste concurente din emisiunea fenomen de la Kanal D.

”Pentru asta și pentru un milion de alte motive, te iubesc. Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viața! Eu voi răspunde că viața, iar tu te vei supăra, dar o să îți dai seama că pentru mine tu ești viața! Iar dacă viața este o luptă eu aleg să lupt pentru noi! Nu am nevoie decât de mâna ta pentru a mă susține și de inima ta pentru a mă înțelege”, a spus Ahmed, iubitul celebrei Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.

Blondă, frumoasă și naturală din cap până-n picioare, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” era, în trecut, mai mult decât evazivă când vine vorba de relații. Iar motivul era de înțeles, ea având o ”mică obsesie” pentru una dintre celebritățile mondiale, obsesie greu de acceptat și de înțeles de un alt bărbat. ”Hai să vă spun ceva, sincer. Eu, când vine vorba de bărbați, am anumite obsesii.

Acum câțiva ani, obsesia mea era Enrique Iglesias. Am mers la concert singură, nu mi-am luat prietenele, că poate... poate. Acum, de când l-am descoperit pe Tom Hardy, el este preferatul. Eu așa mă și prezint când vine cineva la discuții. Sunt deja soția lui Tom Hardy... Bine, asta visez eu, evident că nu e așa... Dar să visezi nu e interzis.

E adevărat, în visurile mele mai calc și strâmb, că îmi place și J Balvin, i-am trimis și câteva mesaje, nu mi-a raspuns la ele, dar a dat cu seen. Și Maluma, aștept să văd, poate el răspunde”, ne-a explicat, acum ceva vreme, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”. Iar apoi, Ana Maria Lintaru a avut o supriză de proporții. ”Da, mi-a dat like. J Balvin mi-a dat mie like la poză...”, spunea, jubilând de fericire, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.

De prin luna iulie, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” este amorezată de un tânăr, fratele celebrei Naba, Ahmed. De altfel, cei doi par deja să aibă o relație cât se poate de serioasă, nopțile pe care și le petrec împreună devenind din ce în ce mai dese, iar apropiații lor vorbesc deja despre faptul că cei doi sunt la un pas să se mute împreună. De altfel, momentul în care Ana Maria Lintaru de la Puterea Dragostei a recunoscut că are o relație coincide cu momentul în care frumoasa blondină, naturală 100%, a recunoscut că este îndrăgostită. ”M-a luat valul”, ne-a spus râzând Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” despre relația cu fratele Nabei de la ”Bravo, ai stil!”. ”De aceea am decis să fac publică relația”, explică Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.