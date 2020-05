De câteva luni bune, Livian a aunțat public că el și Bianca de la Puterea Dragostei s-au despărțit, deși alături de ea forma unul dintre cele mai frumoase cupluri din emisiune.

In articol:

Livian avea să își motiveze atunci în fața susținătorilor decizia spunând că principalul motiv al separării de Bianca are legătură cu familia lui.

Citeste si: Întâlnire de gradul zero: Andra Voloș și Bia de la „Puterea Dragostei”: „O să fac de rușine Poliția Română!”

Citeste si: Andra Volos a trecut la atac! Ce a putut zice despre Bia este de necrezut! „Te avertizez”

Eu am gândit așa: Dacă vreau să am ceva cu Bianca e împotriva părinților mei Dacă vreau să am ceva cu Bianca e împotriva părinților mei. Și am zis să iau perioada asta în care am petrecut-o în casă ca o perioadă de probă pentru Bianca. Și în acest timp o cunosc pe ea, mă conving de ea, de ceea ce e între mine și ea. Așa ajungi să te cunoști cu o persoană și mai ales să te cunoști cu tine. Am ajuns să mă cunosc atât de bine, de parcă aș fi stat la pușcărie eu cu mine 5 ani", se destăinuia Livian, care, apoi, de-a lungul timpului nu avea însă să de dezlipească de fosta lui iubită. Lucru care a dus la multe comentarii din partea actualilor, dar și a foștilor concurenți din casa Puterea dragostei.

or realiza că nu pot funcționa împreună”

”Ei, atunci când vor ieși afară, vor realiza că nu pot funcționa împreună, sunt mult prea tineri și nu se pot ajuta unul pe altul. Întotdeauna, eu am fost contra unei relații atât de profunde de la o vârstă atât de fragedă, adică ei dacă vor să funcționeze ca un cuplu nu trebuie să mai vadă nimic în jur, ci doar să se izoleze, fiindcă am văzut că sunt foarte geloși. Livian nu este de acord cu unele lucruri pe care le face Bianca și invers, în consecință nu pot forma o pereche cu oameni în jur. Doar dacă totul ar fi ceva că în filme, să se risipească problemele și să se termine cu happy-end”, a comentat, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Thalida.

ovestea lor este un fel de Romeo și Julieta în varianta modernă”

Mai mult decât atât, Thalida, concurenta care o știe foarte bine pe Bianca a avut un punct de vedere legat și de separarea definitivă, fără cale de întoarcere dintre cei doi, ca în alte dăți, anunțată recent pe micul ecran. ”Nelson Mondialu i-a despărțit pe Livian de Bianca. Eu cred că povestea lor este un fel de Romeo și Julieta în varianta modernă, mai ales cu Nelson în peisaj. Am văzut toate intervențiile tatălui și mi se pare că se implică foarte mult în viața lui Livian în opinia mea, cred că și el a jucat un rol foarte important în decizia lui Livian de a nu mai fi cu Bianca, poate cel mai important”, a comentat cântăreața, care a avutb și câteva cuvinte frumoase de spus la adresa brunetei. ”Fata asta a avut un destin senzațional până la 20 de ani și un pic, să treci prin atâtea lucruri, nu știu, pe mine, cred că m-ar fi doborât toată situația. însă nu și pe ea, este puternică, merge numai înainte și de aceea, o admir”, a conchis Thalida.