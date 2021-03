Declarații de ultimă oră despre cele mai noi restricții impuse! Premierul Florin Cîțu: „A avut succes în alte țări”

In articol:

Florin Cțu a ținut o declarație de presă, miercuri, 10 martie, prin care a anunțat că Guvernul a prelungit starea de alertă pentru încă 30 de zile. Mai mult decât atât, premierul a confirmat că vor exista restricții de circulație începând cu ora 22:00. După ora 22:00, românii vor putea ieși din case doar pe baza unei declarații pe propria răspundere și cu un motiv foarte bine întemeiat. Întrebat de jurnaliști de ce s-a modificat ora restricțiilor de circulație, prim-ministrul a mărturisit că este o „restricție minoră”.

„Ne-am uitat la ce fac celelalte țări. Reduc timpul de circulație pe timpul nopții. E o măsură care a funcționat. România este printre cele mai permisive, în unele țări nu se poate circula după ora șase seara. A avut succes în alte țări. Vom vedea cum va evolua. Diferența o fac dozele de vaccin, am început o campanie de vaccinare de succes, în aprilie vom ajunge la 2 milioane de români. Din momentul în care s-au relaxat puțin condițiile în iarnă depinde doar de noi să rămână acele condiții. O restricție minoră, dacă mă întrebați pe mine, ținând cont de ce se întâmplă în alte țări", a explicat Florin Cîțu.

„Este o măsură care are succes şi în România. Vom vedea cum va evolua, dar eu zic că diferenţa faţă de data trecută, când am introdus această măsură o fac dozele de vaccin. Am început o campanie de vaccinare de succes, în martie vom vaccina aproape un milion de români, în aprilie mergem la două milioane în plus. Va ajuta în paralel cu aceste reguli”, a mai adăugat premierul României.

Starea de alertă a fost prelungită cu 30 de zile [Sursa foto: PixaBay]

Starea de alertă va fi prelungită pentru încă 30 de zile

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, miercuri, o hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, care modifică și intervalul orar al deplasării pe timp de noapte. CNSU a propus ca interdicția sa fie valabilă în intervalul orar 22.00- 05.00. O altă restricție este cu privire la limitarea accesului turiștilor la cazare în stațiuniile unde se practică schiul.

Localitățile/ zonele în care gradul de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică se limitează la cel mult 70% din capacitatea maximă sunt: Azuga, Bușteni și Sinaia din județul Prahova; dar și în Băile Tușnad, Borsec, Băile Homorod, Harghita-Băi din județul Harghita; Borșa și Cavnic din județul Maramureș; Poiana Brașov, Predeal și Bran din județul Brașov; Sovata din județul Mureș; Vatra Dornei din județul Suceava; Voineasa din județul Vâlcea; Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni din județul Caraș Severin; Arieșeni din județul Alba; Durău din județul Neamț; Novaci-Rânca din județul Gorj; Păltiniș din județul Sibiu; Stâna de Vale din județul Bihor; Straja din județul Hunedoara.