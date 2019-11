Cazul din Timișoara a provocat alertă în toată țara, după ce o firmă a venit să facă deratizare în blocurile din Timișoara. Într-unul dintre acestea, trei persoane au murit - o mamă și doi copii. Tatăl bebelușului de 10 zile care a murit a încercat să îl resusciteze, însă fără efect, apoi a sunat imediat la ambulanță.

Declarațiile sunt aboslut sfâșietoare. Tatăl bebelușului este sfâșiat de durere.

„Au intrat în camerele care erau goale şi au dat cu substanţe. Aveau măşti pe faţă, au izolat după aceea uşile, tot, nu am ştiut că ei dau... El s-a simţit rău de atunci, că nu mai putea să mai respire, am făcut resuscitare cât am putut şi apoi am sunat la ambulanţă”, sunt declarațiile sfâșietoare ale tatălui bebelușului.

Citeste si: Ce conține soluția de deratizare care a ucis o mamă și doi copii dintr-un bloc din Timișoara! 14 oameni sunt încă în stare gravă la spital

Citeste si: Informații halucinante ies la iveală despre firma care a făcut deratizarea în blocurile din Timișoara. Nu are niciun angajat, dar are un profit uriaș

Patronul firmei de deratizare din Timișoara a fost reținut, după ce substanța folosită a omorât trei oameni și a băgat în spital alți 21

Patronul firmei de deratizare este acuzat de vătămare corporală, ucidere din culpă şi trafic de produse sau substanţe toxice. Ioan Sorin Buță se află în arest preventiv pentru 24 de ore și în cursul zilei de astăzi va da explicații în fața procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș care au preluat dosarul și va fi prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Un copil de 3 ani, un bebeluş de 9 zile şi mama acestuia au murit după ce în blocul în care locuiau s-a făcut o dezinsecţie. Potrivit reprezentanților ISU Timiș, măsura de evacuare completă a blocului de pe strada Vaida Voievod a fost luată preventiv, pentru efectuarea măsurătorilor în vederea identificării nivelului de substanțe periculoase. Ușa apartamentului în care s-a făcut deratizarea a fost sigilată cu bandă adezivă, iar cei 31 de locatari ai blocului au fost evacuați. Aseară un al doilea bloc vecin a fost evacuat.

În această dimineață bilanțul victimelor a ajuns la 16 copii și 4 adulți.