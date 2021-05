Declarații șoc făcute de Irisha, după ce a fost eliminată de la Survivor România: "A fost o strategie orchestrată de Zanni și de Sebi"

In articol:

În urmă cu doar o seară, Irisha a fost eliminată din competiția Survivor România. Zanni a fost cel care a votat-o pe fosta Faimoasă, dar și pe Elena Marin spre eliminare. Dintre cei patru concurenți, concurenta a acumulat cele mai puține voturi și, astfel, a părăsit emisiunea fenomen de la Kanal D.

Irisha, declarații despre eliminarea de la Survivor România

Astăzi, fosta Faimoasă a dat primele declarații, în cadrul emisiunii Teo Show, despre întreagă experiență din Republica Dominicană. Dezamăgită că a ieșit din competiție, Irisha a declarat că ar fi putut rezista mult mai mult, având puterea necesară de a duce luptele până la capăt.

De asemenea, fosta concurentă a mai adăugăt că băieții care au votat-o spre eliminare au perceput-o ca pe un pericol și din acest motiv au făcut această mutare. Ba chiar mai mult, susține că a existat o strategie între Zanni și Sebastian.

"Încerc să mă acomodez fără program, fără joc, fără să mă gândesc la strategii. Sunt pe relaxare,îmi beau cafeluța și mă uit la voi. Cap coadă am stat o lună și o săptămână. Nu e puțin, dar nu e nici cât mi-am dorit. Eu aș mai fi stat, am putere suficientă.

De la băieți mi s-a tras eliminarea, de la cei care m-au nominalizat. Probabil au simțit pericol real, s-au gândit că sunt o amenințare și au vrut să scape de mine. După eliminare noi nu mai avem voie să vorbim, plecăm direct. Nu am reușit să vorbesc cu niciunul dintre ei, dar sunt sigură că nu s-au gândit asa departe, nu s-au gandit ca voi iesi din competiție. Sigur le pare rău. Cred că lui Cosmin îi pare rău că m-a votat. Și Sebi și Zanni sigur au remușcări.

Irisha[Sursa foto: Captură KANAL D] În continuare îmi susțin părerea, consider că a fost o strategie foarte bine pusă la punct, lucrată prin oameni. A fost orchestrată de Zanni și de Sebi. Nu sunt supărată, e un concurs în care unul dingur câștigă. Mă vedeam cel puțin în finală, nu eram pregătită să plec. Eu eram cumva sigură că nu plec. Când a spus numele meu nu mi-a venit să cred, am fost surprinsă. Din punct de vedere sportiv, făceam față și nu vedea unde ar fi putut fi problema.

Am pus pauză la viața mea, mă întorc înapoi direct în studio. S-au adunat mulți oameni care mă încurajează după eliminare și îi voi răsplăti prin ceea ce fac, prin muzică. Abia aștept să scot câteva piese. Deja am vorbit cu Culiță despre o posibilă colaborare. ne-a venit ideea amândurora și ne-am gândit că ar fi frumos. Eu îl aștept acasă cu mare drag să scoatem o piesă împreună.

Înainte să plec am visat că o sa plec. Am simțit sută la sută", a declarat Irisha.