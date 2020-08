In articol:

David Puscas[Sursa foto: Facebook]

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel, David Puscas, a fost bătut cu bestialitate, zilele trecute, în propria casă. Imaginile dramatice și întreaga poveste au fost făcute publice chiar de tânărul, care a cerut ajutorul oamenilor de pe Facebook. Acesta a povestit cu lux de amănunte clipele de groază prin care a trecut, după ce a fost bătut cu pumnii și picioarele. David s-a panicat, iar după loviturile încasate, s-a fotografiat plin de sânge și a tras un mesaj de alarmă pe pagina lui de socializare.

”Scriu aici cu o situatie extrem de delicata. In primul rand vreau sa anunt ca nu mai am telefon. Aveam un interviu de job si sa ajung la un prieten. Situatia a fost in felul urmator. Eu mi am expus o parere sincera despre Robert reamzy la un prieten comun. Acest prieten pentru ca asa il consideram plecase de la mine si dupa 20 de minute imi scrie intrebandu ma daca mai sunt acasa. Evident ii scriu ca da, si oricum eu trebuia sa plec asa ca ieseam impreuna. Acesta defapt era cu Robert care probabil il stiti de la vocea , au intrat la mine in casa si de acolo a inceput totul . Robert incepuse sa imi reproseze ce am zis de el si sa devina agresiv a inceput sa imi arunce toate farfuriile paharele ghiozdanul cu portofelu pe geam eu rugandul sa iasa din casa mea apoi a sarit cu pumnii ma calcat cu bocancii pe picior mia zdrobit telefonul si sunt lovit la cap si la ochi. nu stiu cum sa anunt autoritatile sunt efeciiv socat o sa ma duc acum la vecini sa cer ajutor pentru ca ma amenintat ca se va intoarce. vreau sa se stie ca e un om periculos si mai les felul in care ma atacat si eram efectiv fara aparare putea sa ma omoare in casa”, a povestit pe pagina lui de Facebook, David Puscas, baiatul Luminiței Anghel.

Băiatul adoptiv al artistei a fost bătut de un fost concurent de la Vocea României, Robert. Despre acesta se știe că a avut o copilărie tumultoasă. El dezvăluia pentru emisiunea concurs că a plecat de acasă la vârsta de 11 ani pentru că avea conflicte nenumărate cu părinții. De asemenea,el a dormit pe străzi și a fost nevoit să cânte manele la petreceri pentru a se întreține.

Fiul Luminiței Anghel, primele reacții după bătaia încasată

După ce subiectul a ajuns în atenția oamenilor, David s-a simțit dator să le mulțumească tuturor pentru sprijinul acordat. De altfel, dintr-o postare făcută de el pe Facebook reiese faptul că tânărul a apelat la ajutorul oamenilor legii, iar o anchetă se află în desfășurare.

”Va multumesc pentru toate mesajele de ingrijoarare inclusiv de la prieteni , oameni pe care eu nu i-am cunoscut etc. Sunt bine acum, am fost cusut la cap si acum trebuie sa se refacă si piciorul. Voi filma azi un episod pentru Youtube unde voi explica cum sa ajuns aici. Ancheta este în desfășurare, totul se va rezolva doar ca vreau sa va povestesc chestia asta pentru ca am gresit si Eu!! si vreau sa învățați din greselile mele sa nu vi se întâmple și vouă”, a explicat David Puscas.

Luminița Anghel, prima reacție după bătaia încasată de fiul ei adoptiv

După ce și-a văzut fiul adoptativ bătut pe internet, Luminița Anghel a reacționat și a explicat că ea n-a știut de acest incident nefericit și că a trebuit să afle din presă.

„Îmi pare rău pentru ce a pățit David, după cum știți relația noastră este una mai complicată. Eu nu am fost informată de el de ce s-a întamplat și am aflat din presă ce a pățit. Îmi pare rău pentru el. Am încercat să-l sun, să văd dacă este bine, dar nu mi-a răspuns. Nu am ce face pentru că nu-și doreste ca eu să fiu prezentă în viața lui”, a declarat pentru HUFF.ro, Luminița Anghel.

Urmează o perioadă de recuperare a tânărului, care a alertat rețelele de socializare după ce și-a luat bătaie la el în casă. Luminita Anghel si David Puscas, fiul ei adoptiv, au avut neintelegeri si mari scandaluri de-a lungul anilor. Se pare că cei doi nu-și mai vorbesc.

