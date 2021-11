Declarații tulburătoare, după decesul lui Benone Sinulescu. Artistul a primit cadou un loc de veci, cu puțin timp înainte să moară: "Să știi că nu m-am dus, pentru că îmi era frică"

In articol:

Benone Sinulescu a decedat azi, 18 noiembrie 2021, la ora 14:30. Soția lui, Elena, a declarat că l-a găsit fără suflare în propria casă, după ce în ultimele zile s-a confruntat cu o pneumonie de aspirație și a refuzat să meargă la medic.

La puțin timp de la vestea nefericită, au apărut și detalii mai puțin cunoscute din viața artistului, făcute publice chiar de Laura Lavric, una dintre colegele de scenă ale cântărețului.

Laura Lavric, devastată de moartea lui Benone Sinulescu

Vestea morții lui Benone Sinulescu i-a luat prin suprindere pe toți colegii de breaslă ai solistului. Printre cei care și-au exprimat public regretul față de pierderea marelui artist s-a numărat și Laura Lavric, interpreta de muzică populară, care a mărturisit că nu își poate reveni din șoc: "Îmi pare foarte, foarte rău. Condoleanțe familiei! Am fost sunată pur și simplu cu surpriza asta îngrozitoare.

Să te ierte Dumnezeu și să te așeze la locul cuvenit pentru faptele frumoase pe care le-ai făcut pe pământ și pentru repertoriile pe care le-ai lăsat moștenire generațiilor care urmează.", a declarat Laura Lavric, pentru un post de televiziune.

Benone Sinulescu a primit cadou un loc de veci, cu puțin timp înainte să moară

Laura Lavric a mărturisit că Benone Sinulescu a avut parte de o întâmplare tulburătoare cu puțin timp înainte să moară. Artista a declarat că solistul i-a povestit, în cadrul ultimei convorbiri telefonice pe care au avut-o, că cineva a vrut să îi facă cadou un loc de veci: "Ultima dată mi-a spus că cineva a vrut să îi facă cadou un loc de veci. Râdea și spunea: ‘Să știi că nu m-am dus, pentru că îmi era frică. Nu m-am dus să văd locul de veci'.

Când am aflat că e bolnav, am sunat și nu mi-a mai răspuns la telefon. Atunci eu am lăsat așa. Am crezut că poate primesc o veste bună. Astăzi mă gândeam să îl sun pe impresar. Era vesel, avea o energie fantastică. Nu-mi găsesc cuvintele. Îmi pare foarte rău.", a mai spus Laura Lavric, pentru același post de televiziune.