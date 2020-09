Hulk, alături de fosta soție, Iran Angelo de Souza

Atacantul brazilian, care s-a dus să joace în China, pentru Shanghai SIPG, are o viaţă tumultoasă. Fotbalistul s-a despărţit de Iran Angelo de Souza după o căsnicie de 12 ani. Cei doi au împreună trei copii. A luat această decizie pentru a se cupla cu nepoata ei, Camila.

Hulk a recunoscut că şi-a înşelat soţia, dar a ţinut să precizeze că nu a avut nicio relaţie cu Camila până nu a divorţat. „Nu am avut nicio relaţie cu Camila în perioada în care eram căsătorit. Sunt un bărbat, nu eram fericit şi mi-am petrecut întreaga căsnicie înşelând-o pe Iran.

Camila a decis să vină în China. Eu nu consider că sunt urât, Camila este tânără şi extrem de frumoasă. Am ajuns astfel să fim împreună şi am dat vestea familiei. Sunt împăcat. Dacă veţi continua să mă consideraţi un monstru, este decizia voastră", a declarat Hulk pe Instagram, citat de jurnaliştii de la Mirror.

Hulk vrea în Europa

Brazilianul primeşte un salariu anual de 18.3 milioane de euro de la Shanghai SIPG. Totuși, sportivul a dezvăluit deja că nu îşi mai prelungeşte contractul cu asiaticii, care se încheie în această iarnă.

Hulk nu mai este mulţumit de viaţa pe care o trăieşte în China şi îşi doreşte o revenire în Europa. Chiar dacă are 34 de ani, mai multe echipe din Premier League se bat pentru a obţine semnătura lui. „În fiecare zi primesc noi propuneri. Sunt atent atât la cele din Brazilia, cât şi la cele din Europa. Am oferte din Anglia, Spania, Italia, Germania şi Portugalia”, a declarat Hulk pentru jurnaliştii de la Lance.