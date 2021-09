Declarațiile cutremurătoare ale mamei care și-ar fi pus bebelușul într-o pungă și l-ar fi lăsat în curte: ”Am născut în baie, nimeni nu știa”. Femeia își vrea pruncul înapoi

In articol:

Narci, mama din Constanța, cea care le-a spus oamenilor legii că a găsit, în curtea din spatele casei, un bebeluș într-o pungă, și-a schimbat declarațiile. Femeia regretă enorm ce a făcut și spune că i-a mințit pe polițiști, susținând că bebelușul nu a fost niciodată pus într-o pungă și lăsat în curte, ci se afla într-o pătură vișinie în casă.

Femeia își vrea copilul înapoi și nu înțelege ce s-a întâmplat cu ea în acele momente. Aceasta a născut singură, într-o baie aflată într-o anexă, în timp ce ceilalți copii ai ei dormeau, iar soțul era plecat la muncă. Bărbatul n-a știut de gestul făcut de femeie și spune că vrea ca pruncul să se întoarcă în familia lor. Totul a început când Narci a născut singură, iar într-un moment de panică, pe care nu-l poate înțelege, a alertat oamenii legii, spunându-le că a găsit un nou-născut într-o pungă, în curte la ea.

Declarațiile cutremurătoare ale femeii

” Am născut acasă și a fost o frică, o panică, în momentul ăla n-am știut ce să fac. Am născut, am fost singură. Am născut copilul în baie, după ce l-am născut l-am luat și l-am dus în casă, soțul era plecat la muncă, copiii dormeau. Am născut la 5 jumătate dimineață.

Nimeni nu știa de sarcină, nu știa nici soțul, nici mama, nimeni nu știa. Burta nu se vedea, munceam cu ziua, nu prea mâncam. După aceea am sunat la 112 la poliție și le-am spus că am găsit un copil la toaletă în fundul grădinii băgat într-o pungă. Copilul se afla în casă înfășurat într-o pătură roșie”, sunt declarațiile șocante ale femeii, făcute la o emisiune TV.