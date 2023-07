Declarațiile lui Helmut Duckadam referitoare la lupta pentru stadionul Ghencea: „O mare prostie!”

In articol:

Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a anunțat astăzi că negocierile dintre oficialii FCSB-ului și cei de la CSA Steaua s-au finalizat fără rezultat, cele două părți nu au ajuns la un numitor comun.

Finanțatorul formației „roș-albastre” declară ca a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca derby-ul să se joace „acasă”, le-a oferit un bilet de ordin și încă 250.000

de euro, dar Clubul Sportiv al Armatei a refuzat să semneze contractul.

Helmut Duckadam (64 de ani), fost oficial al clubului și fost portar de renume, a declarat că FCSB ar trebui să primească dreptul de a închiria stadionul Ghencea ca orice alt club.

„Din punctul meu de vedere, e o mare prostie. Sunt ambiții aiurea! Eu cred că meciul (n.r. - FCSB – Dinamo) nu se va juca acolo, dar FCSB va juca pe Ghencea până în toamnă.

Mi se pare normal să joace și FCSB, și Farul Constanța, dacă va avea nevoie, în Ghencea. E un stadion care a fost făcut pentru fotbal, nu poți să-l ții doar pentru o echipă din Liga a 2-a.

N-au făcut cei de la Steaua stadionul din banii lor! Pretențiile astea din partea CSA-ului... încearcă să evite să joace FCSB-ul acolo, cel puțin cu Dinamo. Nu înțeleg de ce, nu văd rostul. Până la urmă, tot se va rezolva problema asta.

Citeste si: Vărul lui Tzancă Uraganu, în comă la spital după ce a încercat să jefuiască un tir aflat în mers! Cum s-a petrecut totul- kanald.ro

Citeste si: Cora Schumacher și-a făcut cont pe OnlyFans, la 46 de ani. Fosta soție a pilotului de Formula 1 are un preț piperat| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Dacă se va juca FCSB – Dinamo pe stadionul Steaua, nu voi merge la meci. Am fost o singură dată, la inaugurare, pe Ghencea. Am anumită vârstă și am o saturație legată de fotbal, prefer să urmăresc meciul la televizor. Nu mă fascinează să merg pe stadion”, a spus Helmut Duckadam, pentru ProSport.

Citește și: Transferul e oficial! Vlad Chiricheș a semnat cu FCSB. Ce salariu va primi? ” La anul pe vremea asta poate să ia peste un milion de euro, cu bonusuri”

Stadionul Ghencea [Sursa foto: Facebook]

Citește și: „Il Luce” își anunță retragerea din scena fotbalului! Ce anunț a făcut presa din Ucraina?

Declarația liderului ultrașilor de la CSA Steaua

Dorin Talben, liderul Peluzei Sud Steaua, a intervenit telefon în cadrul emisiunii Fotbal Club și a vorbit pe tema negocierilor dintre FCSB și CSA Steaua pentru închirierea stadionului Ghencea.

„Mi se pare logic să se găsească orice modalitate de a se tergiversa, de a se face orice pentru a nu se juca acest meci. Din punctul meu de vedere, Talpan își respectă fișa postului, este un angajat al clubului. Nu vrea să aibă de a face cu FC FCSB S.A. El își face treaba de jurist al clubului din punctul meu de vedere.

Citeste si: Ce se întâmplă cu Daniel Balaciu, după ce a băgat-o pe Dana Roba în spital? Decizia luată de judecători!- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate repartizarea computerizată 2023: Listele pentru Admitere Liceu 2023 au fost publicate pe Edu.ro- stirilekanald.ro

Citeste si: Fosta soție a lui Cătălin Bordea, confesiuni dureroase despre chinul prin care a trecut: "Am dormit câte o oră pe noapte, timp de o lună". Stările teribile pe care le-a avut în acea perioadă- radioimpuls.ro

E un incident reprobabil. Tot ce s-a întâmplat, toate atacurile împotriva Stelei, toate denumirile, CSA, nu mai e Steaua, nu mai e cel mai mare brand al sportului românesc. Probabil sunt și unele frustrări din partea noastră. E reprobabil ce s-a întâmplat, dacă e real, nimeni nu încurajează astfel de fapte, dar haideți să fim corecți.

Nu avem treabă unul cu altul. Fiecare își susține echipa și merge înainte. Nu pot nici să confirm (n.red. dacă vor fi conflicte), nici să infirm acest lucru. Nu se pot controla toți cei 300 de suporteri. Poate unul o va face. Nimeni nu vrea să se ajungă la chestiile astea. E un lucru simplu. Rapid nu i-ar da aprobarea FCSB-ului să joace în Giulești. Dinamo, dacă ar avea stadion, nu i-ar da aprobare. Dacă nu mă înșel, au încercat cu Giuleștiul.

Există acte prin care se dovedește clar cine este Steaua. Noi am jucat cu Dumbrăvița, cu Șelimbăr. Dacă FCSB ar juca în Liga 2, ar avea un număr mai mare de suporteri? Echipele de tradiție, când nu joacă cu primele clasate sau cu rivalele, au trei-patru mii de spectatori.

Au fost câțiva camarazi la discuția cu Jandarmeria și am înțeles că s-au impus niște lucruri care nu mi se par normale și corecte. Am înțeles că nu trebuie să apărem în zona stadionului cu câteva ore înainte și după. Ce fac cei care stau acolo? Și eu stau în acea zonă. Dacă apărem, vom suporta anumite.. Nu ni s-a dat nicio explicație, ci ni s-a impus. Suporterii Stelei sunt în Drumul Taberei. Ce vor face? Vreau să mă duc la piață, vreau să mă duc la magazin, ce fac?

E problema dânsului. El știe ce discută. Dacă ajungem ca șeful unei instituții să vorbească cu patronul unui club și să îl asigure că face un lucru împotriva altora, am ajuns rău”, a declarat Dorin Taban, liderul Peluzei Sud, la Digi Sport.