Declarațiile șocante ale unui cunoscut chirurg român: ”Vaccinarea ar trebui să fie obligatorie, ca pe vremea lui Ceașescu... Atunci se vaccina toată lumea”

Dan Nicolau, un celebru specialist în chirurgie și toracică, face declarații șocante despre cum ar trebui să fie făcută vaccinarea anti-COVID în România.

Medicul este de părere că toată lumea ar trebui să se imunizeze împotriva virusului SARS-COV-2, iar vaccinarea să fie obligatorie.

Medicul Dan Nicolau profesează în Ungaria, dar vine frecvent și în Cluj pentru a face intervenții chirurgicale.

„Am făcut 16 teste, căci erau obligatorii la intrarea în Ungaria. Am avut mereu grijă, am fost precaut, am evitat aglomerațiile, am stat mai mult în casă. Toate testele le-am avut negative. Acum merg mai greu, dar lucrez, sigur”, spune medicul pentru g4media.ro.

”Trebuia făcută testare la scară largă, iar apoi vaccinare”

Dan Nicolau susține că vaccinarea trebuie să se facă în masă, însă acest lucru nu are loc fiindcă sistemul medical românesc este un sistem bazat pe economii.

„E un pas foarte bun, dar lipsește primul, testarea în masă, care nu s-a făcut. Identificarea purtătorilor de virus, izolarea și tratarea. Trebuia făcută testare la scară largă, iar apoi vaccinare. E o regulă generală în pandemii, în epidemii, să izolezi purtătorul, să îl identifici, iar asta se face prin testare, or la noi nu s-a făcut. Scade incidența la testele care se fac în România, dar se testează doar acele pesoane cu simptomatologie sau contaci direcți, dar restul? Persoana infectată care circulă și împrăștie? Dar e foarte bine că se începe vaccinarea. Și eu voi face vaccinul. Este o problemă personală a fiecăruia, dar toate bolile grave din epidemii, toate epidemiile au fost eradicate prin vaccinare. Cum s-a renunțat la vaccinare, rujeola a făcut probleme, au fost și probleme cu poliomielita și așa mai departe. Dar circulă prostia asta de a crea un curent împotriva vaccinării. Vaccinarea ar trebui să fie obligatorie, ca pe vremea lui Ceașescu, cu tot riscul de a-mi atrage critici. Atunci se vaccina toată lumea, nu cârcotea nimeni și o mulțime de boli nu au mai apărut. Eu am studiat medicina, am fost atent la toate lucrurile acestea și am o gândire medicală destul de bună. Din păcate la noi nu se va face nici asta. Se merge pe un sistem bazat pe economii și din motivul ăsta nu s-a făcut nici testarea în masă. Ne zgârcim ca să moară lumea”, mai spune Dan Nicolau.

Foto ilustrativ[Sursa foto: PixaBay]

Medicul afirmă că sistemul medical din România este dat peste cap, serviciile medicale sunt limitate, iar numărul de locuri în spitale este limitat.

„Ferească Dumnezeu să te îmbolnăvești de altceva, căci e o harababură de mama focului. Servicii medicale limitate, oameni care rămân pe drumuri cu cancere pe care nu apucă să le trateze sau le depistează foarte târziu. Număr limitat de paturi pentru internări, lista e foarte lungă. Dacă se proceda corect de la bun început prin testare și apoi prin vaccinare, lucrurile erau mult mai în regulă. Acum va scădea numărul îmbolnăvirilor, prin aceste etape de vaccinare, dar epidemia nu va fi oprită. Tot sistemul este dat peste cap, dar e greu să recunoască cineva că s-a greșit. Noi am avut un program de combatere a tuberculozei care putea fi adaptat, de exemplu, în această pandemie. În loc de microradiografie, testai populația de Covid. În anii 50-60 tuberculoza era ce este acum Covidul. ”, a mai declarat doctorul.